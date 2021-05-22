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"Ти на Україні знаходишся!" У Києві за гнойовий протест затриманий білоруський активіст (фото і відео)

22 травня, 21:13

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Білоруський активіст привіз мішки з гноєм, щоб своєрідно висловити протест

Білорус влаштував перфоманс біля посольства

Білорус влаштував перфоманс біля посольства / Фото: Радіо "Свобода"

Активіст Петро Маркелов, який кілька місяців тому втік з Білорусі до України, був затриманий в Києві при спробі влаштувати перфоманс біля посольства Республіки. Він хотів закидати територію дипмісії мішками гною.

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Повідомляє білоруська редакція "Радыё Свабода".

Відео: Telegram

Бійці Нацгвардії, які охороняли посольство, жорстко затримали активіста, повалили на землю і вдягли наручники. При цьому один з гвардійців кричав Маркелову: "Ти нормально міг підійти? Ти зараз на Україні знаходишся!" і пригрозив активісту депортацією за порушення громадського порядку.

Свідки затримання білоруса зауважили правоохоронцю, що правильно говорити не "НА Україні", а "В Україні", на що той різко відповів російською: "Пошел вон отсюда!"

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У відповідь Маркелов кричав, що своєю акцією хотів привернути увагу до подій у Білорусі та до факту смерті в тюрмі 50-річного політв'язня Вітольда Ашуркова. У поліції склали протокол на Маркелова за дрібне хуліганство і відпустили.

Пізніше представник оперативного управління Нацгвардії Володимир Швець назвав висловлювання свого співробітника на адресу білоруса та погрози в Білорусь емоційними.

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"Прошу вибачення за ці емоції. Але зрозумійте, ми не очікували такої провокації", – сказав він.

Швець додав, що раніше всі акції, що проводяться білоруської діаспорою, були спокійними і без ексцесів. "У нас завжди були конструктивні відносини з білорусами, які проводять акції протесту біля посольства".

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Нагадаємо, сайт "Сьогодні" писав, що в листопаді-2020 білорус 7 годин простояв у наручниках біля посольства Білорусі в Києві.

Також повідомлялося, що білоруські опозиціонери прибули до Києва, а нелегітимний президент Олександр Лукашенко зажадав їхньої видачі.

Всі подробиці в спецтемі Нова хвиля протестів у Білорусі

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