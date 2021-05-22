"Ти на Україні знаходишся!" У Києві за гнойовий протест затриманий білоруський активіст (фото і відео)

Білорус влаштував перфоманс біля посольства / Фото: Радіо "Свобода"
Активіст Петро Маркелов, який кілька місяців тому втік з Білорусі до України, був затриманий в Києві при спробі влаштувати перфоманс біля посольства Республіки. Він хотів закидати територію дипмісії мішками гною.
Повідомляє білоруська редакція "Радыё Свабода".
Бійці Нацгвардії, які охороняли посольство, жорстко затримали активіста, повалили на землю і вдягли наручники. При цьому один з гвардійців кричав Маркелову: "Ти нормально міг підійти? Ти зараз на Україні знаходишся!" і пригрозив активісту депортацією за порушення громадського порядку.
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У відповідь Маркелов кричав, що своєю акцією хотів привернути увагу до подій у Білорусі та до факту смерті в тюрмі 50-річного політв'язня Вітольда Ашуркова. У поліції склали протокол на Маркелова за дрібне хуліганство і відпустили.
Пізніше представник оперативного управління Нацгвардії Володимир Швець назвав висловлювання свого співробітника на адресу білоруса та погрози в Білорусь емоційними.
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"Прошу вибачення за ці емоції. Але зрозумійте, ми не очікували такої провокації", – сказав він.
Швець додав, що раніше всі акції, що проводяться білоруської діаспорою, були спокійними і без ексцесів. "У нас завжди були конструктивні відносини з білорусами, які проводять акції протесту біля посольства".
Нагадаємо, сайт "Сьогодні" писав, що в листопаді-2020 білорус 7 годин простояв у наручниках біля посольства Білорусі в Києві.
Також повідомлялося, що білоруські опозиціонери прибули до Києва, а нелегітимний президент Олександр Лукашенко зажадав їхньої видачі.
Всі подробиці в спецтемі Нова хвиля протестів у Білорусі