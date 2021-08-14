Тисячі військових, літаки та кінологи: яким буде цьогорічний парад до Дня Незалежності (фото)

У суботу, 14 серпня, у Києві триває тренування парадних розрахунків до військового параду з нагоди 30-ї річниці Незалежності України.
Про це повідомляє пресслужба НГУ.
У цьогорічному військовому параді у столиці візьмуть участь більше 5 тисяч військових, понад 50 літальних апаратів, 400 одиниць зброї та техніки.
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У день Незалежності України на Хрещатику буде три колони – піша, повітряна і механізована.
Цікаво, що пішу колону зведених парадних розрахунків Національної гвардії України представлятимуть одразу 4 "коробки":
- кінологічний підрозділ зі службовими собаками;
- військовослужбовці спеціального навчально-тренувального батальйону "Почесна Варта";
- курсанти Національної Академії;
- зведений оркестр.
Що було раніше?
Перший військовий парад на День Незалежності пройшов на столичному Хрещатику тільки у 1998 році в зв'язку з 7-м ювілеєм незалежності. А перший по-справжньому масовий парад проводився на 10-річчя, коли Хрещатиком пройшла піша колона військовослужбовців у складі 18 підрозділів Збройних сил України (6530 людей), у тому числі і група в історичній формі Війська Запорозького.
У 2002 році День Незалежності пройшов у жалобі через трагедію на Скнилівському аеродромі. Нагадаємо, тоді загинули 77 людей. А в 2005-2007 і в 2010-2013 рр. паради не проводилися взагалі – з міркувань економії. Натомість на Хрещатику виступали військові оркестри.
- Як повідомляли новини "Сьогодні", військовий парад далеко не єдина культурна програма на 30-річчя незалежності України. Президент Володимир Зеленський розповів, що День Незалежності святкуватимемо три дні.
- Крім того, до військового параду підлатали асфальт на Хрещатику.
- А ще раніше розгорівся скандал через рішення Міноборони марширувати на парадіна підборах жінкам-військовослужбовцям. Його відразу ж "охрестили" в ЗМІ "каблуковим скандалом".