В’язниця на продаж: Мінюст пускає з молотка першу колонію під Києвом

Фото: Alex R

Міністерство юстиції України виставляє на аукціон Ірпінський виправний центр №132. Більше восьми гектарів землі інвестори зможуть купити вже невдовзі. Яка стартова ціна і куди підуть виручені з продажу гроші?

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У цьому для новин "Сьогодні" розбирався Владислав Паливода.

Ірпінський виправний центр розташований за два кілометри від Києва. Останніх в’язнів звідси вивезли майже два роки тому, і відтоді територія у понад вісім гектарів стоїть пусткою.

Заступниця міністра юстиції України Олена Висоцька розповідає:

"Адмінбудівля, є спортивне поле для гри, їдальня і кілька приміщень – це гуртожитки, де перебували засуджені, і є кілька приміщень, в яких було налагоджене виробництво".

Раніше тут відбували покарання майже 400 в’язнів. Їх усіх перевели до інших колоній. Та у гуртожитках колонії досі стоять ліжка і виглядає все доволі похмуро. Однак вже скоро цей об’єкт буде виставлено на прозорий аукціон. Ірпінська колонія буде першою, яку продадуть з молотка. Аукціон планують оголосити наприкінці лютого. Стартова ціна – 220 млн гривень.

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Заступник голови Фонду державного майна України Тарас Єлейко каже:

"Сумарна площа всіх будівель – 28 тисяч квадратних метрів. Тут підведені всі комунікації. Це продається як окремий об’єкт нерухомого майна і відповідно не буде жодних постприватизаційних умов для інвестора".

Колонію продають у межах великої приватизації в'язниць. Згодом на аукціони планують виставити ще 35 виправних закладів в усій країні. Зараз вони законсервовані, і утримувати їх невигідно. Виручені кошти витратять на поліпшення умов в інших в'язницях.

"70 відсотків залишаються в розпорядженні Міністерства юстиції для розбудови або нової інфраструктури чи покращення умов в існуючих в’язницях або сучасного обладнання, наприклад, для режиму і охорони, 30 відсотків іде до державного бюджету", – пояснює Олена Висоцька.

Продаж в'язниць у Мін'юсті обговорюють останні чотири роки. Лук'янівське, Одеське, Чернівецьке та Львівске СІЗО планували продати ще 2017-го. Та знайти інвесторів тоді так і не змогли. Утім, інша реформа таки вдалася. У тюрмах почали створювати VIP-камери з односпальними ліжками, побутовою технікою та головне – власним санвузлом. Доба перебування у такій коштує 2 тисячі гривень, тиждень – 8 тисяч, місяць – 12. Завдяки цьому до українського бюджету надійшло понад 2 млн гривень.

Відео: Сьогодні

Нагадаємо, рік тому міністр юстиції Денис Малюська заявив, що в Україні більше в'язниць, аніж потрібно, тому цілком можна почати їхній розпродаж.

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