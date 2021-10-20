У 10% працівників їдалень в школах и дитсадках виявили стафілокок – МОЗ

МОЗ провело масові перевірки, їхні остаточні результати ще встановлюються

Міністерство охорони здоров'я організувало масові перевірки в школах по всій країні. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні протягом останнього тижня проводили раптові перевірки працівників харчоблоків у закладах освіти. Там шукали працівників, які могли переносити золотистий стафілокок.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я (МОЗ).

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Результати перевірок

Фахівці обстежили 3002 заклади. За 8 днів перевірили 9117 людей.

За результатами обстежень, 940 людини (тобто 10%) мають позитивний результат тесту на носійство стафілококу, серед них:

422 – у закладах дошкільної освіти

455 у- закладах загальної середньої освіти,

3 – у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку,

55 – в інтернатах,

5 – у харчоблоках інших закладів.

Ще 2283 результати дослідження очікуються. Виявлені носії інфекцій будуть відсторонені від роботи на час лікування й до повного одужання.

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Що треба знати про стафілокок?

За частотою випадків саме стафілококове отруєння посідає перше місце серед харчових отруєнь. Причина його виникнення – потрапляння в організм ентеротоксину, що виділяється Staphylococcus aureus (Золотистий стафілокок). Чутливість людини до ентеротоксину стафілокока дуже висока – отруєння настає у 90%, що вживали заражену їжу.

Забруднювати харчові продукти стафілококом також можуть люди, хворі на ангіну, катар верхніх дихальних шляхів, гнійничкові захворювання шкіри.

Фахівці радять дотримуватися таких правил, щоб уникнути харчових отруєнь через стафілокок:

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дотримуватись встановлених термінів реалізації швидкопсувних продуктів;

прибирати приміщення, чистити та дезінфікувати інвентар (обладнання, посуд, предмети побуту) як на виробництві, так і в домашніх умовах;

своєчасно проводити медичний огляд людей, які пов’язані з приготуванням їжі;

регулярно здійснювати клінічний огляд тварин та періодичні лабораторні дослідження (зокрема корів на субклінічний мастит) та, за потреби, своєчасно лікувати їх;

відсторонювати від роботи осіб, які страждають на діарею та простудними захворюваннями, ангінами, фарингітами, фурункульозом або мають інфіковані рани;

обов’язково піддавати тривалій термічній обробці продукти під час приготування;

дотримуватись правил особистої гігієни (чистий спецодяг, гумові рукавички);

уникати купівлі харчових продуктів у невстановлених місцях і торгових точках, не забезпечених холодильним обладнанням.

МОН також оголошували перевірки

Після масового харчового отруєння дітей у школі Хмельницького Міносвіти ініціювало комплексну перевірку всіх навчальних закладів області. Їх мали перевірити на дотримання санітарного регламенту.

На початку вересня в одній із шкіл Хмельницького зареєстрували спалах гострої кишкової інфекції. Серед хворих були учні 1-4 класів, які харчувалися у шкільній їдальні. Всього отруїлися 92 дитини. Роботу їдальні зупиняли, а дітей переводили на дистанційне навчання.

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