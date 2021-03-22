У 20% хворих на COVID-19 немає антитіл: відомий медик зробив важливе попередження

80% людей не можуть позбутися симптомів COVID-19 кілька місяців, каже Сергій Риженко

Організм кожної п’ятої людини, яка заразилася і перехворіла на COVID-19, не виробляє антитіла до коронавірусу, які допомагали б протистояти наступним зараженням.

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Про це генеральний директор Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. І. Мечникова Сергій Риженко пише на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, навіть після легкої форми COVID-19 можуть бути важкі наслідки: страхи, тривожність, відчуття постійної втоми, а також біль у грудях, суглобах, лихоманка, задишка та депресія.

Медик пояснив, що ПЛР-тест може показати негативний результат, однак коронавірусні проблеми на тому не закінчуються, а лабораторія лікарні ім. І. Мечникова підтверджує – щонайменше у 20% людей, які перехворіли на коронавірусну інфекцію, не виробляються антитіла.

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"Окрім того, до 80% людей не можуть позбутися симптомів COVID-19 протягом декількох місяців, – пише Риженко. - Ці люди лікуються в наших кардіологічних та неврологічних відділеннях Мечникова".

Він додав, що тепер, коли Україну накриває третя хвиля коронавірусної хвороби, потрібно вакцинуватися, як це зробили 160 медиків його лікарні.

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"Реанімації Мечникова вже не витримують навантаження. Хворі продовжують надходити, стало більше пацієнтів у важкому стані. Через спалах зараження реаніматологи працюють на межі можливостей", – каже Риженко.

Нагадаємо, днями у Єврокомісії заявили, що в Європі почалася третя хвиля коронавірусу.

А тиждень тому Риженко попередив, що у Дніпрі посилюється поширення коронавірусної інфекції. В одній з лікарень вже немає місць для нових пацієнтів з COVID-19.

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А головний лікар Центральної міської клінічної лікарні Ужгорода Іван Курах заявив, що на Закарпатті склалася критична ситуація через новий спалах ковіду, надходить багато хворих у тяжкому стані.

Критична ситуація склалася і в Миколаєві:

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