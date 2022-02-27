В армії Путіна закінчилася їжа – вже захопили м'ясокомбінат

У Сумській області, де ведуться запеклі бої з російською армією, зафіксували факт мародерства з боку солдатів агресора.
"Сумська область. Конотоп. Російські окупанти захопили м'ясокомбінат. Хочуть їсти. Путін кинув, як щенят, в Україні. Ходить тепер потужна армія по домівках та їжу забирає у людей. Про захоплення м'ясокомбінату інфу підтвердила у штабі... Це Олеся Боровик. Суми", – йдеться у повідомленні.
Обстановка
- У Сумській області мирні жителі проявляють чудеса героїзму, зупиняючи окупантів буквально голими руками.
- У Сумах українські військові підбили російську техніку на блокпосту. Про це повідомляє кореспондент "Сьогодні" Олеся Боровик.
- Вночі проти 27 лютого бої точилися на всіх в'їздах до міста. Розбито приватні будинки в мікрорайоні Веретинівки, Тепличної, Білопільської траси.