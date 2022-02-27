В армії Путіна закінчилася їжа – вже захопили м'ясокомбінат

У Конотопі дійшли до мародерства

Російські солдати або гинуть, або займаються мародерством / Колаж "Сьогодні"

У Сумській області, де ведуться запеклі бої з російською армією, зафіксували факт мародерства з боку солдатів агресора.

"Сумська область. Конотоп. Російські окупанти захопили м'ясокомбінат. Хочуть їсти. Путін кинув, як щенят, в Україні. Ходить тепер потужна армія по домівках та їжу забирає у людей. Про захоплення м'ясокомбінату інфу підтвердила у штабі... Це Олеся Боровик. Суми", – йдеться у повідомленні.

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