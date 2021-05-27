У хворих може бути 3-4 мутації вірусу: академік розкрив особливість COVID-19

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Мутації вірусу SARS-Cov-2, який викликає захворювання на COVID-19, може мутувати в людині кілька разів випадковим чином – це залежить від тривалості хвороби. Про це розповів в інтерв'ю "Сьогодні" директор Інституту біохімії ім. О. В. Палладіна НАН, радник президента України з питань біобезпеки Сергій Комісаренко.

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За його словами, зараз не можна передбачити, як поведе себе вірус, тому що мутації випадкові.

"Ці зміни для нас можуть бути як добрими, так і поганими... Поведінка вірусу визначається його агресивністю і мутаціями, які у ньому будуть. Взагалі мутації у цьому вірусі трапляються досить рідко — раз на 10-12 днів. Це значно рідше, ніж у вірусу грипу, який мутує в три-чотири рази частіше", – сказав Комісаренко.

Академік зазначив, що мутації відбуваються в кожній людині, який є носієм вірусу.

"Якщо людина хворіє 20 чи 30 днів, то за цей період у вірусі відбудуться три-чотири мутації. Але вони швидко зникають. Мільйони людей хворіють і відбуваються мільйони мутацій, а коли людина одужує, то вірус зникає у цієї людини. Та якщо людина хворіє довго, то у неї накопичуються мутації. Деякі з них стають стабільними, які розповсюджуються швидше ніж інші, тоді виникають варіанти мутацій. Ми вже знаємо британський, бразильський, південноафриканський, тепер вже є середньоафриканський, є каліфорнійський, нью-йоркський та інші", – пояснив він.

Раніше ми вже писали про те, що коронавірус стрімко мутує і вакцини втрачають ефективність. Варіантів вірусу вже більше 4000. Ми розбиралися, наскільки серйозні зміни трапляються і як цьому протистояти.

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