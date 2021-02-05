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У колишнього політв'язня Сенцова народилася дочка (фото)

5 лютого, 09:58

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Це третя дитина режисера

Український режисер і колишній політв'язень Кремля Олег Сенцов став батьком втретє.

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Сьогодні вранці, 5 лютого, він поділився знімком на своїй сторінці в Facebook, на якому цілує немовляти, якого тримає на руках.

Дівчинку назвали Еммою.

Фото: facebook.com/oleg.sentsov

Фото: facebook.com/oleg.sentsov

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У колишнього політв'язня Сенцова народилася дочка (фото)
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Зазначимо, це – третя дитина режисера. У нього вже є 19-річна дочка Аліна і 17-річний син Владислав від першого шлюбу.

Нагадаємо, Олега Сенцова звільнили з російської неволі на початку вересня. Цьому звільненню передували телефонні розмови президентів України і Росії, за підсумками яких і вдалося домовитися про великий обмін полоненими.

2015 року режисер був засуджений в Росії на 20 років за сфальсифікованим звинуваченням у тероризмі. 2018 року Сенцов протягом 140 днів тримав голодування.

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дочка народження Украина політв'язні Олег Сенцов
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