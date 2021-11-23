У COVID-хворих може бути серйозне ускладнення: які симптоми і хто в зоні ризику

Незважаючи на те, що питання утворення тромбів у хворих на COVID-19 досі вивчається, методи його лікування та профілактики доказові та відомі лікарям

Близько 20-30% пацієнтів, які важко перенесли коронавірусну хворобу, мають тромботичні ускладнення / Фото: Колаж: Сьогодні

Серед ускладнень COVID-19 все частіше називають тромбоз. Тромбоз у хворих на COVID-19 – досить поширене явище, яке може мати незворотні наслідки для життя людини.

Про це пише прес-служба МОЗ.

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Зв'язок із COVID-19

В даний час все частіше з'являються наукові підтвердження про порушення функції зсідання крові, що призводить до утворення тромбів у хворих на COVID-19. Окремі дослідження стверджують, що тромбоемболія легеневої артерії є у більш ніж половини померлих в результаті COVID-19.

Ще одне дослідження, проведене у Франції та Нідерландах, свідчить, що близько 20-30% пацієнтів, які важко перенесли COVID-19, мають тромботичні ускладнення.

Що таке тромбоз

Тромбоз – це стан, у якому в людини утворюються згустки крові в судинах, тобто тромби. Залежно від місця утворення тромбоз може бути венозний або артеріальний. Найчастіше тромби утворюються в глибокій вені ноги і можуть пересуватися кровоносними судинами і потрапляти в легені (тромбоемболія легеневої артерії – ТЕЛА).

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Тромбоз глибоких вен та ТЕЛА можуть призвести до смерті.

Симптоми тромбозу

біль і/або чутливість у литці або стегні;

набряк ноги стопи або щиколотки;

почервоніння і/або помітна зміна кольору тіла.

Задишка, часте дихання, біль у грудях, швидкий пульс, запаморочення і/або втрата свідомості можуть бути ознаками та симптомами тромбоемболії легеневої артерії.

Чинники ризику утворення тромбів

куріння;

вживання протизаплідних таблеток;

варикозне розширення вен;

малорухливий спосіб життя;

ожиріння;

вагітність;

вживання алкоголю тощо.

Крім того, до факторів утворення тромбів належать тривале перебування на лікарняному ліжку, хірургічні операції, онкологічні захворювання, випадки тромбозів у сім'ї.

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Після COVID-19 буває повторна пневмонія

Після важкого коронавірусу через 10-14 днів часто буває повторне запалення легень, але це не повторний ковід. Хоча деякі пацієнти можуть мати позитивний тест ПЛР.

Ознаки того, що у вас знову запалення легень

У вас піднімається температура, може з'явитися кашель та пітливість.

У вас піднімається температура, може з'явитися кашель та пітливість.

"З аналізів варто зробити загальний аналіз крові, де цього разу у вас може бути збільшення загальної кількості лейкоцитів та збільшення нейтрофільних гранулоцитів (зсув формули крові вліво), а також зробити ЦРП (ц-реактивний протеїн або ц-реактивний білок) – цей показник зазвичай піднімається вище норми в кілька разів", – написав лікар одного із діагностичних центрів Львова Тарас Жиравецький.

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