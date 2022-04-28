У хатньої робітниці Медведчука знайшли півмільйона доларів та десятки тисяч євро

У хатньої робітниці затриманого депутата Віктора Медведчука провели обшуки. У підсумку у жінки вилучили 467 тисяч доларів та 87 тисяч євро.
Про це повідомила генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова на своїй сторінці у Facebook.
Деталі
Обшук провели під час розслідування кримінального провадження за ч. 4 ст. 110-2 КК України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу чи захоплення державної влади, зміни меж території чи державного кордону України). У підсумку у хатньої робітниці Медведчука вилучили 467 тисяч доларів та 87 тисяч євро.
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"І знову-таки, ви скажете, що рано бити у дзвони – а раптом спадщина, хтось позичив, накопичила, продала щось, це ж життя. Так, вона така: корислива, везуча, продумана, сучасна хатня робітниця Медведчука", – написала Венедіктова.
Затримання Медведчука
- 12 квітня Зеленський повідомив, що Служба безпеки України спіймала голову партії "ОПЗЖ" Віктора Медведчука. Мережа відразу вибухнула різноманітними мемами на цю тему.
- Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк розповів, що Медведчуку сьогодні, щоб вижити, треба сховатися в українській в'язниці. З гарантованим багаторічним тюремним терміном. У РФ його обов'язково ліквідують як людину, яка регулярно брехала про настрої в Україні, крала гроші і в результаті стала одним з ініціаторів війни.
- Колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков запропонував обміняти затриманого Медведчука на маріупольців.
- Публічно Кремль відхрещується від Віктора Медведчука і не збирається офіційно його забирати до Москви. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що політик-втікач не громадянин Росії, а іноземний політичний діяч, і Кремль не впевнений, що Медведчук хоче, щоб його обмінювали на українських полонених.
- Охоронець, який працював на депутата "ОПЗЖ" Віктора Медведчука, розповів, що затриманий політик ховався у Києві біля Протасового Яру у будинку за адресою Яслинська, 11В. Триповерхова будівля розташована на площі близько 800 квадратних метрів.
- 18 квітня Медведчук звернувся до президентів України та РФ із закликом обміняти його на захисників та мешканців Маріуполя.