В Ердогана розповіли про ставлення Зеленського до зустрічі з Путіним

Стало відомо, про що говорили президенти Туреччини та України

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Президент України Володимир Зеленський заявив президенту Турції Реджепу Ердогану, що хоче провести зустріч з очільником Кремля Володимиром Путіним. Про це повідомив глава турецького МЗС Мевлют Чавушоглу, передає ТСН.

Напередодні президент Туреччини заявив про готовність країни докласти всіх зусиль для продовження переговорів між Україною та Росією і готовність надати необхідну підтримку. Про це Ердоган сказав за результатами телефонної розмови з Зеленським.

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Під час розмови президент Туреччини також наголосив, що надає особливого значення проєкту створення безпечного коридору для експорту української сільськогосподарської продукції морем.

Розмова з Путіним

30 травня Ердоган також переговорив із російським диктатором Володимиром Путіним. Під час перемовин Ердоган заявив про готовність організації зустрічі України, Росії та ООН у Стамбулі. Також турецький лідер висловив готовність, щоб його країна взяла участь в "механізмі моніторингу" між сторонами.

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