Тепер не тільки голова ОП. Єрмак отримав другу посаду

Андрій Єрмак. / Фото: president.gov.ua

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак обраний главою президії Конгресу місцевих і регіональних влад.

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Про це заявив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко під час спільного засідання Конгресу місцевих і регіональних влад та Національної ради реформ 29 липня в Києві.

"Шановні колеги, організаційним комітетом пропонується обрати головою президії Конгресу місцевих та регіональних влад Андрія Борисовича Єрмака. Хто за, проти, утримались? Приймається одноголосно. Ми реалізували право президії Конгресу обрати голову. Вітаю вас, Андріє Борисовичу", – сказав Тимошенко.

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Після цього він взяв слово. Єрмак подякував за довіру і висловив сподівання, що виконає усі завдання, які перед ними ставить президент, і що конгрес досягне тих цілей, які були визначені з початку його роботи.

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Раніше ми повідомляли, що Єрмак зустрівся з главою наглядової ради ПриватБанку.

Також нагадаємо, Зеленський розповів, чи довіряє Єрмаку.

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті: