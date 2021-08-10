У генпрокурора створили Міжнародну раду з питань воєнних злочинів

Офіс генпрокурора має намір залучати іноземних фахівців і правозахисні організації для вивчення досвіду розслідування злочинів в умовах збройного конфлікту

У Офісі генпрокурора прошло перше засідання Міжнародної ради / Фото: Офис генпрокурора

Генпрокурор Ірина Венедіктова провела перше засідання Міжнародної ради експертів з питань злочинів, скоєних в умовах збройного конфлікту, створеного при Офісі генпрокурора.

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Про це повідомила прес-служба Офісу генпрокурора.

Генпрокурор Ірина Венедіктова / Фото: Офис генпрокурора

Основна мета створення Міжнародної ради експертів – залучення іноземних та міжнародних фахівців, національних експертів з міжнародного гуманітарного і кримінального права, а також представників неурядових правозахисних організацій для вивчення досвіду розслідування військових злочинів і злочинів проти людяності та розробки національних стандартів у цій сфері.

"Міжнародна експертна платформа дасть змогу нам виробити дорожню мапу з розслідування злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту в Криму і на сході України, а також притягнення до відповідальності причетних за вчинення воєнних злочинів та злочинів проти людяності в усіх юрисдикціях", – зазначила генпрокурор.

Венедіктова додала, що зараз робота відбувається за багатьма векторами одночасно: триває розслідування і направлення справ до національних судів і активна взаємодія з Міжнародним кримінальним судом.

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Засідання Міжнародної ради з воєнних злочинів відбулося у Офісі генпрокурора / Фото: Офис генпрокурора

Також Офіс генпрокурора співпрацює з колегами з інших країн, які переслідують своїх громадян за незаконну участь у бойових діях на Донбасі.

"На цьому новому майданчику буде міжінституційна координація і єдине інформаційне поле для усіх зацікавлених сторін", – впевнена генпрокурор.

Хто увійшов до Міжнародної ради

До роботи в Міжнародній раді поки приєдналися:

заступник міністра юстиції України – уповноважений у справах Європейського суду з прав людини Іван Ліщина;

заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін;

постійний представник президента України в АР Крим Антон Кориневич,

доцентка кафедри міжнародного права Національного юридичного університету ім. Я. Мудрого та директор Центру міжнародного гуманітарного права і перехідного правосуддя Оксана Сенаторова;

віце-президент Української асоціації міжнародного права Тимур Короткий;

перший віце-президент Української асоціації міжнародного права Микола Гнатовський;

засновник ГО "Регіональний центр прав людини" Роман Мартиновський;

головний редактор сайту "Цензор.нет" Юрій Бутусов;

журналістка і координатор медійної ініціативи за права людини Ольга Решетилова.

З чого почне Рада

Експерти відзначили, що готові приєднатися до підготовки фахівців слідчих підрозділів, які будуть створені в СБУ і Нацполіції і спеціалізуватимуться на злочинах, вчинених в умовах збройного конфлікту.

Базою для проведення навчання буде Тренінговий центр прокурорів. Також фахівці підкреслили, що необхідно ініціювати поглиблення знань у цій сфері і для суддів.

"Переконана, що з таким потужним експертним складом наша Міжнародна рада зможе напрацювати методологію та рекомендації для прокурорів, слідчих і суддів. Крім цього, ми поставимо за мету розробити бачення або стратегію державної політики в кримінальній юстиції щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту", – заявила Венедіктова.

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Вона додала, що серед першочергових завдань також комунікація щодо ратифікації Україною Римського статуту Міжнародного кримінального суду.

У Офісі генпрокурора 10 серпня зібралися експерти з воєнних злочинів / Фото: Офис генпрокурора

Генпрокурор також підкреслила надзвичайно важливу роль представників неурядових правозахисних організацій, які усі роки збройного конфлікту і окупації активно допомагали правоохоронцям у збиранні доказів для передачі до Міжнародного кримінального суду.

За словами Ірини Венедіктової, незабаром Офіс генпрокурора направить в МКС чергове інформаційне повідомлення про події в Криму.

Нагадаємо, у червні Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів України, які передбачають довічне ув'язнення за військові злочини і акти агресії. За ухвалення законопроєкту в четвер проголосували 228 депутатів за 226 необхідних.

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Раніше керівник Державного бюро розслідувань розповів про кількість проваджень з розслідування військових злочинів.