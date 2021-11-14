Біля кордону з Білоруссю загинув польський військовий та стан здоров'я Саакашвілі різко погіршився – головні новини за ніч

Солдат служив у резерві, він не виконував завдання безпосередньо на польсько-білоруському кордоні, а Михайло Саакашвілі не зміг підвестися з ліжка

На місце служби солдатів прибув трохи більше ніж тиждень тому, а стан Михайла Саакашвілі серйозно погіршився. Колаж "Сьогодні".

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.

Порушень на 27 мільярдів. У Кривому Розі перевірили роботу мерії

У Кривому Розі фахівці провели повну ревізію доходів та видатків бюджету міста. У ході перевірок фінансисти виявили порушень на суму понад 27 мільярдів гривень.

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Масштабною перевіркою займалися одразу з десяток державних відомств / Фото: Колаж: Сьогодні

Азербайджан повідомив про поновлення обстрілів у Нагірному Карабасі

Азербайджан заявив про поновлення обстрілів з боку Вірменії у напрямку Кельбаджарського району. Збройні сили Вірменії відкрили вогонь із різнокаліберної стрілецької зброї, снайперських гвинтівок та гранатометів по позиціях військових Азербайджану. Втрат серед військовослужбовців немає.

Збройні сили Вірменії відкрили вогонь. Колаж "Сьогодні"

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Стан здоров'я Саакашвілі різко погіршився – Ясько

Третьому президенту Грузії, голові Виконавчого комітету з реформ України Міхаїлу Саакашвілі стало різко погано.

"Буквально щойно (вечір 13 листопада) стан Міхаїла Саакашвілі серйозно погіршився. Він не зміг піднятися з ліжка. Тепер його мають евакуювати в реанімацію. Але куди? У жахливій в'язниці без медичного обладнання у Глдані. Пригнали реанімобіль до в'язниці", – написала депутат.

Лікар Михайла Ніколоз Кіпшидзе перебуває всередині. Колаж "Сьогодні"

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Біля кордону з Білоруссю загинув польський військовий

В Польщі під час служби на кордоні з Білоруссю загинув військовослужбовець. Військовий служив у резерві і не виконував завдань поруч із польсько-білоруським кордоном. Його відправили на службу близько тижня тому, і з того моменту він жодного разу не контактував з мігрантами.