Україна
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
😷 Штам Омікрон Маско, хто ти? Маско, хто ти? 🔱 Бурба – герой чи зрадник? 🎄 Новий рік 2022
СЬОГОДНІ Новини України

У кого найчастіше мутує коронавірус – лікар Комаровський відповів

Інна Собора Інна Собора Редактор розділу Київ
28 листопада, 20:32
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Він назвав тип людей, які є "найдосконалішим об'єктом для мутацій"
Найсприятливішим середовищем для мутацій Євген Комаровський називає організми людей із слабким імунітетом.
Найсприятливішим середовищем для мутацій Євген Комаровський називає організми людей із слабким імунітетом. / Фото: Колаж: Сьогодні

Кандидат медичних наук та найвідоміший лікар України Євген Комаровський пояснив особливості процесу мутації коронавірусу.

Про це він сказав в ефірі "Хард з Влащенко" на телеканалі "Україна 24".

Реклама

Комаровський зазначив, що сьогодні очевидний механізм появи нового штаму коронавірусу, який вперше зафіксували в Південній Африці.

"Ми всі повинні розуміти, в чому полягає механізм мутації. Якщо людина не має в організмі взагалі ніяких антитіл, не треба вірусу мутувати, він просто викликає хворобу. Якщо антитіл багато і вони нейтралізують, то вірус теж не може мутувати, він просто не може починати розмножуватися. Мутації відбуваються в організмі людей, у яких невелика кількість антитіл або вони нечітко збігаються", – пояснив Комаровський.

Коронавірус мутує в організмі людей зі слабким імунітетом

За словами Комаровського, від початку почали критикувати метод лікування донорською плазмою тому, що там із самого початку не виходить створити високої кількості антитіл.

"Людині начебто допомагаєте, але перетворюєте цю людину з малою кількістю антитіл на лабораторію", – зазначив лікар.

Комаровський назвав "найдосконалішим об'єктом для мутацій" людей зі слабкою імунною системою.

Реклама

"Наприклад, ВІЛ-інфіковані. Як це не парадоксально, вірус вбиває здебільшого людей із хорошим імунітетом", – пояснив він.

За словами Комаровського, вірус може місяцями жити в організмі із слабким імунітетом і продовжувати там мутувати.

Раніше ми писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Перспективи карантину
Реклама
ТОП публікацій
Ігор Сєров

Ігор Сєров

Провідний оглядач Сьогодні

 Дивитись усі статті
В тренді
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Фото дня

Дивіться! Як виглядав міст Патона наприкінці 90-х

Детальніше
Stop Fake
COVID-вакцина впливає на ДНК?
Дізнатись правду
Велике оновлення мереж
Калькуляція вартості кіловата
Про нову методику тарифоутворення
Реальна містика 🎃
Щоденник незалежності 🇺🇦

28 листопада 1991. Президія ради незалежних профспілок України виступила з заявою щодо референдуму 1 грудня.

Зануритись у той день
Короновірус за тиждень

89 080

захворіло за тиждень в Україні

-23%

Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.03

Російський рубль (₽)

0.3616

Євро (€)

30.34

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти