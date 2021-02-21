У Ляшко померла улюблена собака Ніка (фото)

Політик показував фото маленької Ніки 2 роки тому і тепер, якою вона була перед смертю

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко розповів, що померла його собака Ніка породи кане-корсо. Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

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"Померла Ніка", – написав він.

У коментарях люди висловили співчуття у зв'язку зі смертю собаки. Соратник Ляшка і ексдепутат ВР Андрій Лозовий написав: "Вона була дивовижна... Плачу".

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Зазначимо, що Ляшко купив Ніку в 2018 році, про що повідомляв у Facebook і показував спільне фото. Вона стала 10-ю твариною у політика!

Раніше ми писали, як у Вінницькій області "український Хатіко" знайшов господарів. Раніше люди викинули на трасі свою собаку, незважаючи на сильні морози. Тварина п'ять днів сиділа на одному місці. Але знайшлися добрі люди.

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