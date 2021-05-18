У Мустафи Найєма помер батько

Ексчиновник Укроборонпрому розповів, що так і не встиг сказати своєму батькові за його життя

Батько Мустафи Найєма. Фото: facebook.com/Mustafanayyem

У колишнього заступника голови "Укроборонпрому" Мустафи Найєма в родині велика втрата – помер батько. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

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Він зазначив, що його батько помер вчора ввечері.

"Великий, сильний, красивий, світлий, відкритий, гордий, суворий і ніжний. Мені шкода, що я не вмів говорити "люблю" найближчій людині. Мені взагалі шкода, що ми мало говорили. Йому цей борг я вже не поверну. Буду віддавати сину", – написав Найєм.

Як повідомляли новини "Сьогодні", 29 квітня Мустафа Найєм заявив про відхід з "Укроборонпрому". Виявилося, що після чергової реорганізація посаду заступника гендиректора компанії скоротили.

Пізніше звільнений з "Укроборонпрому" Найєм відзвітував про зарплату в 3 мільйони гривень. Щомісяця Найєм отримував понад 800 тисяч.