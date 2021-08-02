У НАБУ хочуть забрати справу Чауса: адвокат назвав причину

Чаусу можуть змінити підслідність. Скріншот з відео

Розслідування справи щодо судді Миколи Чауса, якого виявили у Вінницькій області і привезли до Києва в СБУ, можуть забрати у Національного антикорупційного бюро (НАБУ) – відповідне клопотання про зміну підслідності вже готується.

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Про це заявив на своєму YouTube-каналі адвокат Ростислав Кравець.

Він пояснив, у якому зараз статусі його підзахисний.

"Ми вже підготували клопотання на Офіс генерального прокурора (не на ім'я Ірини Венедіктової, а саме на ОГП) про зміну підслідності справи НАБУ. Тобто у Чауса зараз два статуси: перший – підозрюваний у справі НАБУ, а другий – він потерпілий у справі про його викрадення. На сьогоднішній день він не є затриманим... Я був здивований, що СБУ взяла його під захист", – сказав Кравець.

Адвокат розповів, що його прохання забрати справу у НАБУ пов'язане з тим, що людина, яка намагалася дати хабаря Чаусу, була призначена на високу посаду в НАБУ. Тому через конфлікт інтересів антикорупціонери не можуть розслідувати цю справу.

"Я вважаю, що цю справу має розглядати будь-який інший правоохоронний орган. Не тільки СБУ. Ми просимо Офіс генпрокурора змінити підслідність саме у зв'язку з таким конфліктом інтересів у НАБУ і мого підзахисного", – підкреслив він.

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Як повідомляли новини "Сьогодні" 30 липня Миколу Чауса виявили в одному з сіл Вінницької області в одних трусах. Він заявив, що його викрали і вивезли з Молдови. Пізніше розігрався справжній трилер: поліція збиралася передати суддю НАБУ, але його несподівано перехопила СБУ і повезла до Києва. Дійшло до того, що антикорупціонери на трасі переслідували машину СБУ і вимагали зупинки.