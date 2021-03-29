У нас не так багато друзів в цьому світі: Яценюк про телефонну розмову Зеленського та Байдена

На даному етапі Україна ще не готова до розмови з президентом США

Прем’єр-міністр України 2014-2016 років, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк вважає, що наразі українська влада не готова до розмови з новообраним президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом.

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Про це він сказав в інтерв’ю Liga.net.

Він наголосив, що "Зеленському потрібно встановити серйозну лінію комунікації з Білим домом і персонально з президентом Байденом": "У нас не так багато друзів в цьому світі".

Разом з тим, на думку Арсенія Яценюка, телефонний дзвінок президента США Байдена відбудеться, і це лише питання часу.

"Всі сконцентрувалися виключно на формі. Так, Байден ще не телефонував, але він і так вже все сказав. Через держсекретаря Ентоні Блінкена (Крим – це Україна, США ніколи не визнають півострів російським – ред.), через міністра оборони Ллойда Остіна (підтримав поставки Україні летальної зброї – ред.), навіть через статтю в The Washington Post", – заявив екс-прем’єр.

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Він переконаний, що телефонний дзвінок точно відбудеться, це лише питання часу

"Але поки я б сказав: хлопці, важливий не сам дзвінок від Байдена, а те, що ви йому скажете. Сьогодні українська влада до цього не готова. Це буде не хвилинна і дуже предметна розмова у форматі конференції. На особистій розмові або під час дзвінка президента США зазвичай присутні ще РНБО, Держдеп США, Міноборони, може бути міністр фінансів. Це не дзвінок ввічливості. Їм треба серйозно готуватися", – сказав Арсеній Яценюк.

Він зазначив, що Зеленський – "людина комунікативна": "Байден – дуже комунікативний, і шанс "зловити особисту хімію" дуже високий".

Раніше ми повідомляли, що Яценюк вважає, що членство України в НАТО – не примарна, а цілком реальна перспектива.

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