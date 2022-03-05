"У нас немає виходу, ми поляжемо всі": російський окупант розплакався від страху. Перехоплена розмова

Окупанти в Україні деморалізовані та зазнають втрат.
Про це свідчить перехоплена телефонна розмова російського військового, яку у своєму Telegram-каналі оприлюднив радник голови МВС Антон Геращенко.
Військовий зателефонував додому в РФ і розповів дружині, що чекає загибелі будь-якої миті:
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- Нам сказали, нах** треба йти вперед. Танків у нас залишилося мало, всю техніку перебили. В мене Мишу Буянова мало не підстрелили, б***, прикрив його.
- Себе прикрий, б***, у тебе діти нах**, вдома!
– Себе прикриваю. Чесно кажучи... (плаче)
- Заспокойся, чого ти?
- Завтра, якщо дадуть команду "вперед"... Скільки нас тут, б***, 500-600 людей... Ми ляжемо всі! Дадуть команду "назад"... Ми теж ляжемо всі... (плаче) Ми не маємо виходу. Люди сьогодні пішли вперед... Дехто гине так, що навіть не розумієш – від них місця не залишається. Так що, чесно, кажучи, чекай на звісточку (плаче).
- Ти приїдеш живий та здоровий звідти.
- Ця є**ча куплена війна, б***. У нас із 60 танків залишилося 12. Сьогодні виїхав на танку, вийшов з танка і п**да людині прийшла одразу.
СБУ перехопила розмову російських омоновців
Раніше СБУ перехопила телефонну розмову російських омоновців, направлених в Україну.
"Ми їхали всі в одній колоні: красноярці першими, наші другими, за нами кемерівські, за кемерівськими – СОБР кемерівський", – говорилося під час розмови окупантів.
Як додали окупанти, красноярців взагалі розбили в "дим" із танків та мінометів. Їхній підрозділ також зазнав тяжких втрат.