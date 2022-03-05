"У нас немає виходу, ми поляжемо всі": російський окупант розплакався від страху. Перехоплена розмова

Окупанти в Україні деморалізовані та зазнають втрат.

Про це свідчить перехоплена телефонна розмова російського військового, яку у своєму Telegram-каналі оприлюднив радник голови МВС Антон Геращенко.

Військовий зателефонував додому в РФ і розповів дружині, що чекає загибелі будь-якої миті:

- Нам сказали, нах** треба йти вперед. Танків у нас залишилося мало, всю техніку перебили. В мене Мишу Буянова мало не підстрелили, б***, прикрив його.

- Себе прикрий, б***, у тебе діти нах**, вдома!

– Себе прикриваю. Чесно кажучи... (плаче)

- Заспокойся, чого ти?

- Завтра, якщо дадуть команду "вперед"... Скільки нас тут, б***, 500-600 людей... Ми ляжемо всі! Дадуть команду "назад"... Ми теж ляжемо всі... (плаче) Ми не маємо виходу. Люди сьогодні пішли вперед... Дехто гине так, що навіть не розумієш – від них місця не залишається. Так що, чесно, кажучи, чекай на звісточку (плаче).

- Ти приїдеш живий та здоровий звідти.

- Ця є**ча куплена війна, б***. У нас із 60 танків залишилося 12. Сьогодні виїхав на танку, вийшов з танка і п**да людині прийшла одразу.