У пса Патрона з'явилася нова колега – Найда-водолаз (фото)

Захисниця у групі пошукових і водолазно-рятувальних робіт

Найда "працює" у групі пошукових та водолазно-рятувальних робіт. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Державній службі України з надзвичайних ситуацій є не лише собаки-піротехніки, а й собаки-водолази. Українців познайомили з ще однією захисницею нашої держави.

Про це повідомили в МВС України.

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Нова "співробітниця"

"Це Найда, нова "співробітниця" групи пошукових, водолазно-рятувальних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення Головного управління ДСНС Черкащини", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в мережі показали нове фото пса Патрона, що служить у команді піротехніків Чернігівської області. Він допомагає у розмінуванні територій. Цього разу його вбрали у вишиванку.

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