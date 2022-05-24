У пса Патрона з'явилася нова колега – Найда-водолаз (фото)

У Державній службі України з надзвичайних ситуацій є не лише собаки-піротехніки, а й собаки-водолази. Українців познайомили з ще однією захисницею нашої держави.
Про це повідомили в МВС України.
Нова "співробітниця"
"Це Найда, нова "співробітниця" групи пошукових, водолазно-рятувальних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення Головного управління ДСНС Черкащини", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, в мережі показали нове фото пса Патрона, що служить у команді піротехніків Чернігівської області. Він допомагає у розмінуванні територій. Цього разу його вбрали у вишиванку.