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У Путіна відповіли на вимогу Міжнародного суду ООН щодо України

Павло Заяць Павло Заяць
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17 березня, 13:25
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У Кремлі не хочуть "прийняти це рішення до уваги"
Путін відмовився виконувати рішення Міжнародного суду ООН
Путін відмовився виконувати рішення Міжнародного суду ООН / Фото: Колаж: Сьогодні

Росія не виконуватиме вимогу Міжнародного кримінального суду ООН зупинити війну в Україні.

Про це заявив прессекретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

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"Ні, ми не можемо взяти це рішення до уваги. Міжнародний суд має таке поняття, як "згода сторін". Тут жодної згоди бути не може", – сказав Пєсков.

Росія програла Україні в Міжнародному суді ООН

Україна здобула повну перемогу у справі проти РФ у Міжнародному суді ООН. Суд зобов'язав Росію негайно припинити війну.

"Україна здобула повну перемогу у справі проти Росії у Міжнародному суді ООН. Суд зобов'язав РФ негайно припинити вторгнення в Україну. Наказ є обов'язковим до виконання Росією згідно з міжнародним правом. Ігнорування рішення зажене РФ у ще більшу ізоляцію", – написав у Twitter президент України Володимир Зеленський.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що Україна "отримала все, що просила", а також пояснив, чому це важливо для нашої країни:

  • на найвищому юридичному рівні констатовано факт вторгнення Росії та визначено, що безпідставна агресія Росії має припинитися;
  • суд не знайшов жодних доказів тверджень Росії про геноцид на території України;
  • 13 суддів підтримали рішення, проти були лише двоє (РФ і Китай);
  • рішення суду є юридично зобов’язальним відповідно до норм міжнародного права;
  • рішення стане точкою відліку для інших юридичних та подальших політичних оцінок російської агресії.

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