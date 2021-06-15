У Росії немає права голосу – коли Україна вступить до НАТО і що може перешкодити

Розмови про вступ України до НАТО спалахнули з новою силою – особливо після великого саміту в Брюсселі

Розмови про вступ України до НАТО спалахнули з новою силою – особливо після великого саміту в Брюсселі. "Сьогодні" розібралися, коли ж наша країна отримає членство і що цьому може перешкодити.

Україна буде в НАТО

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14 червня в Брюсселі відбувся 32-й саміт НАТО. Лідери країн-членів Північноатлантичного альянсу підтвердили рішення Бухарестського саміту 2008 року про те, що Україна отримає членство.

"Ми підтверджуємо рішення, прийняте 2008 року на Бухарестському саміті НАТО, про те, що Україна стане членом Альянсу і при цьому План дій щодо членства (ПДЧ) буде невід'ємною частиною цього процесу" , – йдеться в документі. У рішеннях попередніх самітів після 2008 року не звучало таких формулювань стосовно України. Щодо Грузії таке формулювання звучить з 2018 року.

Вступ України до НАТО / Фото: НАТО

Головний противник – Путін

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Головний противник членства України в НАТО- Володимир Путін. Він не раз обіцяв "реагувати пропорційно" на "агресивні" кроки, які нібито становлять загрозу Росії. За словами політика, Україна може опинитися "на лінії вогню" протистояння Альянсу і РФ.

Напередодні саміту російський лідер підкреслив, що розширення НАТО в Східній Європі і наближення його інфраструктури до кордонів РФ "має практичне значення", тому що після вступу до Альянсу Польщі та Румунії там розмістили пускові ракетні установки.

Головний противник вступу України до НАТО. Фото: Dmitri Lovetsky/Pool via REUTERS

Путін також скаржиться, що комплекси можуть бути використані нібито не тільки в оборонних цілях, і зазначає, що зараз ракетам НАТО в Румунії та Польщі потрібно 15 хвилин, щоб долетіти до центральної Росії.

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"Уявімо собі, що Україна стане членом НАТО. Час польоту від Харкова, скажімо, або, не знаю, Дніпра до центральної частини Росії (Москви) зменшиться до семи-десяти хвилин. Це для нас червона лінія чи ні?" – сказав він.

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А ще політик вважає, що не менше 50% українців не хочуть вступу України до НАТО: "І це розумні люди. Я кажу без жодної іронії. Це не тому, що інші дурні, а тому, що ті, хто не хочуть, розуміють, що вони не бажають опинитися на лінії вогню ".

Росія без права голосу

Судячи із заяв представників Альянсу, вони не бояться погроз російського президента. Такою думкою з "Сьогодні" поділився політолог Володимир Карасьов.

"Сьогоднішня позиція НАТО буде позицією Байдена на переговорах з Путіним. Саме цього і домагався Зеленський. Всі його заяви та інтерв'ю були спрямовані на отримання попереджувальної відповіді Заходу на "червоні лінії" Путіна, які російський президент позначить на зустрічі з американським лідером. Це однозначний успіх для української зовнішньої політики" , – зазначив експерт.

Реклама / Фото: Офис Президента Украины

Важливу заяву під час саміту зробив президент США Джо Байден – всупереч багатьом побоюванням, війна на Донбасі не стане перешкодою для отримання Україною ПДЧ.

"Це Україна і членам НАТО вирішувати, коли Київ приєднається до Альянсу. Росія не має жодного відношення до цього рішення", – зазначив генсек НАТО Єнс Столтенберг.

У той же час реальною причиною того, що Україна досі не надали ПДЧ, є ситуація з реформами – йдеться про боротьбу з корупцією, децентралізацію і повагу прав людини владою.

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У НАТО наголосили на важливості подальших реформ у сфері безпеки, також згадали реформу Служби безпеки. В Альянсі заявили, що Україна провела "значні реформи", але закликає до подальшого прогресу.

"Відповідність критеріям – ось в чому справа. По-перше, треба позбутися корупції, відповідати іншим вимогам, виконати план дій" , – сказав Байден.

Питання часу

Українська влада прагне отримати План дій щодо членства вже 2021 року. Однак навіть якщо Альянс його надасть, то жодні терміни фактичного членства після цього передбачені не будуть.

Досвід інших держав показує, що проміжок між отриманням ПДЧ і членством може тривати роками – жодних стандартів тут не існує. Наприклад, у випадку з Хорватією це було шість років, а у випадку з Північною Македонією – 12 років.