У російських військових є наказ стріляти в мирних жителів – зізнання полоненого

24 лютого полоненому було віддано наказ висунутися в Щастя

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Один із полонених російських окупантів підтвердив, що їм був відданий наказ стріляти в мирних жителів України.

Про це у себе в Telegram-каналі написав народний депутат з "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.

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Наказ стріляти

"А потім ці мерзоти говорять про "визволення"? На відео полонений російський підтверджує, що їм було віддано наказ стріляти в мирних жителів. Покажіть це відео тим, хто досі впевнений, що "Росія не чіпає мирних", – зазначив депутат.

На відео полонений стверджує, що 24 лютого йому було віддано наказ висунутись у м. Щастя. Пізніше його командир наказав розділитись:

"Дві машини мали зайняти оборону – незважаючи ні на що – і стріляти у все, що рухається. Також і в мирних жителів".

Нагадаємо, радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що українські військові під Харковом розгромили військових першої танкової армії РФ – у країні-агресорі вона вважається елітною.

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За його словами, українські військові взяли в полон командирів танкового батальйону, заступника командира полку та інших старших офіцерів.

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