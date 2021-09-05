"У Скабеевой поїде дах". Головнокомандувач ЗСУ хоче проїхатися танком по Червоній площі (відео)

Валерій Залужний зазначив, що хотів би проїхатися і на Арбаті, але акуратно, тому що це пам'ятник, а площа – це символ

Валерій Залужний розповів про бажання проїхатися на танку в Москві. Колаж: "Сьогодні"

Головнокомандувач Збройними силами України і член Ради національної безпеки і оборони України Валерій Залужний хотів би проїхатися на танку Червоною площею і Арбатом (в Москві) з українським прапором.

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Про це він сказав в ефірі передачі "Рандеву".

"По-чесному мені б хотілося проїхати на танку по Червоній площі з українським прапором. І по Арбату теж. Але акуратно, тому що це пам'ятник. А площа – це символ", – сказав Залужний.

Головнокомандувач ЗСУ також закликав українців вірити української армії, яка готова віддати і серце, і душу.

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"У Скабєєвої (російська пропагандистка Ольга Скабеева – Ред.) сьогодні дах поїде, напевно", – написав військовий блогер Анатолій Штефан.

Зовсім недавно Скабєєва влаштувала істерику через відмову українського спортсмена фотографуватися з росіянами на Паралімпіаді. Крім того, Скабєєва поділилася публікацією Telegram-каналу "Голос Мордора", в якому також обурювалися, що "спортсмен з російським прізвищем Цвєтов, що говорить російською мовою, з російського міста Миколаїв, вважає себе українцем і відмовляється фотографуватися з російськими спортсменами".

Раніше Ольга Скабєєва влаштувала істерику в телеефірі. Її обурили "пекельні кричалки" українських військових – "Путін х*йло", що прозвучали на репетиціях військового параду в Києві до Дня Незалежності.