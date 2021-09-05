Україна
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⛔ Осінній локдаун через штам "Дельта" 🔔 Скільки коштує 1 вересня 🏅 Медальний залік Паралімпіади 🏅 10 героїв України - нагорода "Сьогодні"
СЬОГОДНІ Новини України

"У Скабеевой поїде дах". Головнокомандувач ЗСУ хоче проїхатися танком по Червоній площі (відео)

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Редактор розділу Гроші
5 вересня, 00:33
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Валерій Залужний зазначив, що хотів би проїхатися і на Арбаті, але акуратно, тому що це пам'ятник, а площа – це символ
Валерій Залужний розповів про бажання проїхатися на танку в Москві. Колаж: "Сьогодні"
Валерій Залужний розповів про бажання проїхатися на танку в Москві. Колаж: "Сьогодні"

Головнокомандувач Збройними силами України і член Ради національної безпеки і оборони України Валерій Залужний хотів би проїхатися на танку Червоною площею і Арбатом (в Москві) з українським прапором.

Реклама

Про це він сказав в ефірі передачі "Рандеву".

"По-чесному мені б хотілося проїхати на танку по Червоній площі з українським прапором. І по Арбату теж. Але акуратно, тому що це пам'ятник. А площа – це символ", – сказав Залужний.

Головнокомандувач ЗСУ також закликав українців вірити української армії, яка готова віддати і серце, і душу.

Реклама

"У Скабєєвої (російська пропагандистка Ольга Скабеева – Ред.) сьогодні дах поїде, напевно", – написав військовий блогер Анатолій Штефан.

Зовсім недавно Скабєєва влаштувала істерику через відмову українського спортсмена фотографуватися з росіянами на Паралімпіаді. Крім того, Скабєєва поділилася публікацією Telegram-каналу "Голос Мордора", в якому також обурювалися, що "спортсмен з російським прізвищем Цвєтов, що говорить російською мовою, з російського міста Миколаїв, вважає себе українцем і відмовляється фотографуватися з російськими спортсменами".

Раніше Ольга Скабєєва влаштувала істерику в телеефірі. Її обурили "пекельні кричалки" українських військових – "Путін х*йло", що прозвучали на репетиціях військового параду в Києві до Дня Незалежності.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Україна: головне
⚡️ День Незалежності України 2021
Більше новин
Пряма трансляція
Смотреть онлайн
Опитування
Щоденник незалежності 🇺🇦
Генератор гордості
Кайфони від того, що ти - українець!
Курс валют
Курс долара на вихідні
Дізнатися
COVID-19 в Україні
2693 випадки за добу
Докладніше
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Сприятливі та небезпечні дні у серпні
Місячний календар на серпень
Що треба робити
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти