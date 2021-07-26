У США є два кандидати на посаду посла в Україні: ЗМІ дізналися імена

Обидва кандидати зараз займають посади послів у Сербії і Узбекистані, але когось з них можуть перевести в Україну

Розенблюм (зліва) та Годфрі. Колаж "Сьогодні"

Зараз обов'язки глави американської дипломатичної місії в Україні виконує тимчасово повірена у справах США Крістіна Квін. Але у США на посаду посла в нашій країні розглядають дві кандидатури і це не Кіт Дейтон, якого раніше пропонував Трамп.

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Про це повідомляє ZN.UA з посиланням на джерела.

Так, можуть відправити в Україну посла США в Узбекистані Деніела Розенблюма. У 2014-2018 роках він працював заступником помічника держсекретаря в Бюро держдепу у справах Південної і Центральної Азії. У його обов'язки входило управління політикою США і дипломатичними відносинами з п'ятьма державами Центральної Азії – Казахстаном, Киргизстаном, Таджикистаном, Туркменістаном і Узбекистаном. А у 2008-2014 роках був координатором сприяння США Європі, Євразії та Центральної Азії.

Джерела видання відзначають, що у Розенблюма найбільші шанси приїхати в Україну.

Ще одним кандидатом називають посла США в Сербії Ентоні Годфрі. До цього американський дипломат працював заступником посла Сполучених Штатів у Росії, а також працював у Бюро Держдепу у справах Близького Сходу, де відповідав за Ірак.

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Нагадаємо, у минулому році на той момент президент США Дональд Трамп запропонував Сенату призначити послом США в Україні генерала у відставці Кіта Дейтона. У вересні 2020-го Сенат схвалив його кандидатуру. Глава сенатського комітету Джим Ріш говорив, що Дейтон буде відігравати важливу роль у зовнішній політиці Америки. Ось тільки до призначення так і не дійшло – в Україну відправили тимчасово Крістіну Квін.

У свою чергу глава МЗС України Дмитро Кулеба називав Кіта Дейтона "класним і дуже крутим мужиком". Він вважав його відмінним варіантом для нашої країни.