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У Тернополя зійшов з рейок локомотив і перший вагон поїзда "Рахів – Київ"

8 серпня 2021 0:01

Світлана Кузьменко Світлана Кузьменко

В "Укрзалізниці" зазначили, що постраждалих немає. І попередили про затримку зустрічного поїзда "Київ – Рахів"

НП з поїздом "Рахів - Київ" відбулася поблизу Тернополя. Колаж: "Сьогодні"

НП з поїздом "Рахів - Київ" відбулася поблизу Тернополя. Колаж: "Сьогодні"

Поблизу Тернополя сталася аварія поїзда № 357 "Рахів – Київ" – зійшов з рейок локомотив і перший вагон трьома колісними парами. В результаті інциденту ніхто не постраждав.

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Про це йдеться в повідомленні на офіційній сторінці "Укрзалізниці" в Facebook.

Зараз пасажирів першого вагона пересадили в інші вагони. Наразі приймається рішення про "технологію прослідування поїзда далі".

В "Укрзалізниці" попередили, що через НП затримається зустрічний поїзд №358 "Київ – Рахів".

Комісія "Укрзалізниці" вже виїхала на місце події, щоб розслідувати інцидент.

"Просимо вибачення за тимчасові незручності. В разі затримки інших потягів будемо інформувати додатково", – зазначаєтсья в повідомленні.

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Нагадаємо, нещодавно велика аварія на залізниці сталася в Полтавській області . Біля станції Решетилівка 56-річний водій вантажівки Daf, який перевозив тралом комбайн, виїхав на залізничний переїзд. Там він зіткнувся з товарним потягом. Через ДТП поїзда і вантажівки кілька поїздів прибули з запізненням. В аварії постраждала чергова на переїзді.

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