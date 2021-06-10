В українців скоро почнуть відбирати житло за борги з комунальних послуг

В Україні поступово послаблюють карантин і, швидше за все, недалекий той день, коли його скасують. Це скасування принесе серйозні проблеми тим, хто заборгував великі суми за комунальні послуги, бо перестане діяти мораторій на виселення боржників за рішенням суду. Тепер виселити таких неплатників стало набагато простіше, ніж раніше.

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Сайт "Сегодня" розібрався, в яких випадках неплатник може позбутися житла, а в яких із нього тільки стягнуть суму боргу.

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Чому зростають борги

Не секрет, що власники житла, які заборгували за компослуги, не надто бояться того, що їх виселять, не кажучи про більш дрібні проблеми – на кшталт відключення послуг. Борги за комуналку зростають: за останніми даними Держслужби статистики, на квітень 2021 року вони досягли 74,3 млрд грн, це на 10,1 млрд грн більше, ніж у квітні 2020 року

Найменший відсоток несплати – за електроенергію і газ, які найпростіше відключити: "струм" – у будь-якого споживача, газ в приватному будинку. Найчисленніші злісні неплатники – жителі багатоквартирних будинків, де відключити воду, газ, опалення окремому боржнику неможливо з технічних причин. Серед них чимало заможних людей, котрі заборгували десятки тисяч гривень, а у багатьох борги перевалили за сотню тисяч.

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Керуючі компанії (колишні ЖЕКи) і правління ОСББ в останні роки стали активніше звертатися до судів із позовами про стягнення недоїмки. За даними Мін'юсту, в 2020 році було відкрито 342 тис. справ стосовно боржників, це на 50% більше, ніж рік тому. Очікується, що цього року число справ перевалить за 400 тисяч, тобто, приблизно кожного десятого боржника притягнуть до суду. Головні потенційні відповідачі – ті, хто повинен понад 20 тис. грн. Щоб накопичити такі борги сім'ї з трьох осіб, яка мешкає у двокімнатній квартирі, достатньо всього лише рік не платити за компослуги.

Нижче ми відповідаємо на головні питання, що стосуються боржників за компослуги.

Яка відповідальність передбачена законом за несплату компослуг?

Стягнення пені, припинення надання послуг, примусове зняття коштів із банківських рахунків боржника (в тому числі з зарплатних та інших карткових рахунків боржника) за рішенням суду, накладення арешту на майно з подальшою його конфіскацією та продажем із молотка, виселення з житла і звернення стягнення на нерухомість.

Наразі у зв'язку з карантином через епідемію коронавірусу пеню не нараховують, інші норми відповідальності також не діють, крім примусового зняття коштів із банківських рахунків боржника за рішенням суду. Пеня та інші норми вступлять в силу через 30 днів після того, як карантин скасують.

Як нараховується пеня за прострочення оплати компослуг?

За кожен день прострочення нараховується пеня не більше 0,01% суми боргу. Загальний розмір пені не може перевищувати 100% суми боргу. Тобто, якщо борг становить, наприклад, 10 тис. гривень, то за день пеня складе 1 гривню, за рік – 365 грн.

Як відбувається примусове списання коштів із банківських рахунків боржника?

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Мін'юст цьогоріч серйозно спростив механізм примусового вилучення грошей із банківських рахунків як за борги як за компослуги, так і за іншими видами заборгованості: аліменти, прострочені кредити і навіть позики у приватних осіб під розписку. Як видно з роз'яснення Мін'юсту, порядок стягнення грошових сум наведений нижче. Він стосується не тільки боргів за комунальні послуги, а й інших боргів. Раніше в безспірному порядку списувалися тільки борги з аліментів, нині – за всіма видами боргів, навіть штрафи за порушення правил дорожнього руху.

Державний або приватний виконавець через автоматизовану систему виконавчого провадження Мін'юсту затребує у банків відомості про рахунки неплатника і наявних на них сум. На сьогодні до системи підключені майже всі комбанки з 73-х, які працюють в Україні.

Банки зобов'язані надати відповідь протягом години. Далі виконавець заарештовує рахунок (в автоматизованому режимі) і, якщо на рахунку є гроші, відправляє в банк платіжну вимогу про примусове списання коштів на рахунок Держвиконавчої служби або приватного виконавця. І вже від них гроші надходять на рахунок комунальної структури, що подала позов. Приватні виконавці беруть певний відсоток (зазвичай 6-8%) залежно від суми боргу. Вся процедура займає один робочий день. Раніше процес займав тижні і був набагато більш трудомістким, адже вся документація велася в паперовому вигляді.

При цьому про те, що гроші пішли з картки, боржник дізнається вже постфактум, отримавши СМС (за наявності у нього послуги інтернет-банкінгу). Повернути кошти в такій ситуації майже нереально, навіть якщо стягнули більше, ніж належить за законом. Наприклад, із зарплатних карток можна вилучати не більше половини зарплати, але це правило нерідко порушується.

За яку суму боргу власника можуть виселити з житла з подальшим її продажем?

Сума боргу повинна бути більше 20 мінімальних зарплат, на сьогодні це 120 тис. грн. Якщо вона менша, то виселити не мають права. Стягнення направлять на грошові кошти та інше майно боржника, наприклад, автомобіль. Згідно із законом, квартира або будинок, в якому проживає боржник, конфіскуються в останню чергу. В першу чергу звертається стягнення на окрему від будинку земельну ділянку, інші приміщення, що належать боржникові. Разом із житловим будинком стягнення звертається також на прилеглу до нього земельну ділянку, що належить боржникові.

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/ Фото: freepik.com

Як уникнути конфіскації майна?

Якщо на вас вже подали в суд і очевидно, що рішення буде на користь комунальної структури, а позови про стягнення боргу суд задовольняє приблизно в 90% випадків, то оптимальний варіант – визнати суму боргу і укласти мирову угоду. Якщо відразу сплатити борг неможливо, то необхідно укласти з комунальниками договір про реструктуризацію (розстрочення) боргу і виплачувати частинами.

Висновки

Як бачимо, для того, щоб позбутися житла за борги за комуналку, потрібно добре "постаратися". Як у нашому прикладі з сім'єю з трьох осіб, яка мешкає у двокімнатній квартирі, борг у 120 тис. грн накопичиться приблизно за шість років, а строк позовної давності, нагадаємо, три роки. Тому з квартири їх навряд чи виселять, але за цілість грошей на банківських картах таких боржників ручатися вже не доводиться.

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