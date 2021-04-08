У України буде національний музичний символ

Фонд "Музика твого міста" оголосив для українських композиторів конкурс на кращу увертюру

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Україна отримає новий офіційний музичний символ до 30-річчя своєї незалежності – нею стане увертюра, яку напише один з трьох з половиною десятків вітчизняних композиторів.

Сайт "Сьогодні" розбирався в тому, чому виникла така потреба і хто організував музичні змагання.

Навіщо це треба?

Уже тридцять років поспіль на всіх державних урочистостях або церемоніях ми чуємо увертюру до опери "Тарас Бульба", написаної 97 років тому. Сучасну альтернативу їй все ще не створили.

Зараз 35 українських сучасних композиторів готові скласти конкуренцію "батькові" легендарної опери Миколі Лисенку – для цього був організований конкурс "Українська концертна увертюра" .

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Їм доведеться створити концертну увертюру для симфонічного оркестру тривалістю 8 хвилин. Витвір має звучати урочисто і універсально – щоб його можна було використовувати на будь-яких церемоніях і офіційних заходах.

Хто займається конкурсом?

Ідея конкурсу належить Національному симфонічному оркестру України, який, до речі, за свою майже столітню історію був двічі номінований на Grammy.

А організацією займається Фонд "Музика твого міста" і його керівниця Марія Дідковська. Спонсор призначив три грошові призи для переможців:

100 тисяч гривень – за I місце;

75 тисяч – за II місце;

50 тисяч – за III місце.

Хто судить?

Визначитимуть композиторів-переможців зоряні представники України класичної. У журі конкурсу входять:

Євген Станкович – видатний композитор, завідувач кафедри Національної музичної академії України імені Петра Чайковського;

– видатний композитор, завідувач кафедри Національної музичної академії України імені Петра Чайковського; Володимир Сіренко – художній керівник і головний диригент Національного симфонічного оркестру України;

– художній керівник і головний диригент Національного симфонічного оркестру України; Валерій Матюхін – художній керівник і головний диригент ансамблю солістів "Київська камерата";

– художній керівник і головний диригент ансамблю солістів "Київська камерата"; Микола Дядюра – головний диригент Національної опери України;

– головний диригент Національної опери України; Олександр Горностай – генеральний директор Національного симфонічного оркестру України.

Як відбиратимуть переможця?

Сам конкурс складається з трьох основних етапів.

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Етап перший. Визначення композиторів-фіналістів

На початку травня серед 35 партитур в шорт-лист конкурсу відберуть 5-7 творів. Кожний з них буде записаний Національним симфонічним оркестром в студії звукозапису.

Етап другий. Оголошення ТОП-3 увертюр

Імена трьох переможців будуть оголошені 1 липня.

Етап третій. Концерт з переможцями.

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До 30-річчя незалежності України на цінителів класики чекає неймовірний музичний сюрприз. 24 серпня на майданчику біля національного музею історії України пройде концерт, на якому відбудеться прем'єра трьох увертюр сучасних українських композиторів.

Також оркестр гратиме твори Євгена Станковича, Мирослава Скорика, Миколи Лисенка та інших відомих класиків.

Що таке увертюра?

Поняття "увертюра" в перекладі з французької мови означає "відкриття".

У класичному розумінні увертюра це короткий музичний твір, яке звучить перед оперою, балетом, мюзиклом або оперетою. Іноді увертюру можна почути на початку фільму або театральної постановки.

Ще один різновид увертюр – самобутній концертній твір в жанрі симфонічної музики. Святкові концертні увертюри приурочені до пам'ятних та святкових дат.

Нагадаємо, що також в День незалежності президент Володимир Зеленський наказав провести військовий парад .

Крім того, на тридцятиріччя незалежності в Україні планують запросити багатьох лідерів інших держав .

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