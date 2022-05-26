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Україна має важіль впливу на Угорщину – Зеркаль нагадала про "Дружбу"

Сергій Пономаренко Сергій Пономаренко
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МаленькийСереднійВеликий
26 травня, 13:16
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Дипломат вважає, що українська влада має чим відповісти на шантаж угорського уряду
Олена Зеркаль нагадала, що до Угорщини йде окрема нитка нафтопроводу "Дружба"
Олена Зеркаль нагадала, що до Угорщини йде окрема нитка нафтопроводу "Дружба" / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Угорщина скористалася війною Росії проти України і зараз фактично вдається до шантажу Європейського Союзу. Проте Україна має важіль впливу на Угорщину.

Таку думку висловила надзвичайний і повноважний посол, радниця міністра енергетики України Олена Зеркаль під час онлайн-дискусії Київського безпекового форуму, заснованого Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну".

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"Що стосується Угорщини, то Угорщина скористалася ситуацією, і фактично ми і Європейський Союз надали їй таку можливість", – сказала вона.

Дипломат зауважила, що вимоги угорського уряду до ЄС зростають.

"Їхній апетит щодо фондів Європейського Союзу зростає щодня. І вони вирішили, що в них настав такий зірковий час, коли вони можуть вимагати все що завгодно, аби тільки не зруйнувати європейську єдність", – обурилася Зеркаль.

Вона висловила жаль, що Угорщині дозволили це зробити.

"Фактично Європейській комісії довелося вносити зміни до своєї політики і дозволити здійснювати інвестиції, використовувати європейські кошти навіть на побудову нового нафтопроводу, не говорячи вже про переобладнання нафтопереробних заводів", – сказала вона.

Водночас Зеркаль нагадала, що в України є прекрасний важіль – нафтопровід "Дружба".

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"Але це ще не все. Звичайно, вони отримують ще всі кошти, які були заморожені за іншими програмами. І це дійсно сумно, тому що в руках України є прекрасний важіль – це нафтопровід "Дружба", – сказала радниця міністра.

Вона підкреслила, що до Угорщини йде окрема нитка нафтопроводу "Дружба", з якою може "щось статися".

"І, на мій погляд, дуже би доречно було, якщо би з ним щось сталося (нафтопроводом). Але, знову-таки, це в руках уряду і президента – вирішувати політичні питання, чи дійсно ми хочемо говорити з Орбаном тією мовою, яку він розуміє і яку він нав’язує Європейському Союзу, чи ми ще не готові до цього", – наголосила Олена Зеркаль.

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