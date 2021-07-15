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В України з'явилась власна сторінка у Instagram (фото)

15 липня 2021 17:33

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Ведуть офіційну сторінку фахівці з Міністерства закордонних справ та Українського інституту

Сторінка ведеться англійською мовою / Фото: колаж "Сьогодні"

Сторінка ведеться англійською мовою / Фото: колаж "Сьогодні"

В України з’явилася офіційна сторінка в соціальній мережі Instagram. Її можна знайти за нікнеймом – @ukraine.ua.

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Її запустили Міністерство закордонних справ України та Український інститут.

Сторінка ведеться англійською мовою, щоб просувати позитивний іміджу України серед іноземної аудиторії.

"Вона уособлює сучасну країну, динамічну та інноваційну, яка перевершує очікування та закохує з першого погляду чи візиту", - заявили в МЗС.

Фото: скріншот
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Фото: скріншот

З її контенту можна дізнатися про культурні події та фестивалі, популярні туристичні магніти, можливості, інновації, Україну загалом та її громадян.

Для оформлення сторінки автори використовують знімки українських фотографів.

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Зазначимо, що наразі МЗС та Український інститут розвивають три офіційні канали комунікації для просування України у світі – сайт України, сторінка у Facebook та сторінка в Instagram.

Раніше ми повідомляли, що у відповідь на створення Міністерством закордонних справ (МЗС) Росії офіційного акаунта в TikTok користувачі налетіли на нього тисячами негативних коментарів.

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