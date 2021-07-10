В України з Китаєм не збігаються інтереси – Гройсман

Володимир Гройсман. Фото: facebook.com/volodymyrgroysman

Наразі стратегічних інтересів із Китаєм в України бути не може, а політики, які привітали Комуністичну партію Китаю зі 100-річчям, мають або визнати себе комуністами, або відкликати свої привітання. Про це заявив лідер політичної партії "Українська Стратегія Гройсмана" Володимир Гройсман в ефірі каналу "Еспресо".

"Ми з вами, наші предки, 100 років боремося з комуністичним режимом і 30 років ми боремося за наше майбутнє в Європі, але зараз я бачу політиків, які вітають зі 100-річчям Компартію Китаю, особливо провладна "Слуга народу"! Це політична шизофренія, на превеликий жаль. І я вимагаю від кожного політика, який оди співає Компартії Китаю, або чесно вийти і визнати себе комуністом, дотичним до тоталітарного режиму, або відкликати свої привітання", – заявив Гройсман.

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На думку політика, Китай є і залишається торгівельним партнером України. Але стратегічної співпраці з Китаєм наразі бути не може – навіть в контексті пошуку вільних грошей на світовому ринку. Серйозних вливань від Китаю чекати не варто. Місце України – у лізі сильних, демократичних європейських держав. І це визначено в стратегічних документах України, зокрема Конституції.

"Як можна визнавати США нашим стратегічним партнером одночасно з Китаєм? Україна має свої інтереси. І вони не збігаються з інтересами Китаю. Ми хочемо інтегруватися до ЄС, і політичної взаємодії з Китаєм бути не може. Ми можемо продавати продукцію в Китай, але пам’ятати, про те, що є загроза: Китай – партнер Росії, а Росія – країна-агресор. І ми туди навіть голову не маємо повертати", – застерігає політик.

Як повідомлялось раніше, українці готові провести в Раду партії Ляшка і Гройсмана – згідно з даними соціологічних досліджень у Раду мають шанси пройти сім політсил.