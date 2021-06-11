У ЗСУ з'являться нові великокаліберні кулемети: відео випробувань

Крім кулемета випробовується гвинтівка ще більшого калібру – нова українська зброя буде здатна уражати броньовані об'єкти

Українські військові провели випробування нового 12,7-мм кулемета і 14,5-мм антиматеріальної гвинтівки українського виробництва. Міністр оборони України Андрій Таран заявив, що ця зброя поповнить арсенал "великих калібрів" ЗСУ. Про це повідомляє Міноборони.

Реклама

За його словами, великокаліберні антиматеріальна гвинтівки підприємства "Хадо-холдинг" у 2020 році були прийняті на озброєння ЗСУ і вже навели страху на ворога

"акі розробки, здатні уражати легкоброньовані об’єкти, ми чекали з нетерпінням. Зрозуміло, що основним елементом стрілецької зброї є ствол, технологічний процес виробництва якого складний та потребує певного досвіду. Тому, із задоволенням інформую, що вже проходить попередні випробування 12,7×108 мм єдиний кулемет", – сказав Таран.

Він зазначив, що українська армія буде забезпечена кулеметами калібру 12,7, які можна використовувати і на багатьох видах бойової техніки, кораблях і вертольотах.

Реклама

Міністр додав, що розроблена також великокаліберна багатозарядна антиматеріальна гвинтівка калібру 14,5 × 114 мм з напівавтоматичним механізмом заряджання, вона поки проходить попередні випробування.

Як повідомляли новини "Сьогодні", недавно ЗСУ провели нові випробування потужних ракет "Тайфун". Нові реактивні снаряди повинні замінити радянські "Гради", але будуть мати поліпшені характеристики.