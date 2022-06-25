У випускників лишився останній шанс потрапити на мультитест – що треба зробити

Мультитест триватиме 90 хвилин, за які необхідно виконати 60 завдань з трьох предметів

Українські випускники цьогоріч пишуть мультипредметний тест. Фото: колаж "Сьогодні"

Потенційні учасники додаткової сесії НМТ (Національного мультипредметного тесту – Ред.) від сьогодні, 25 червня, можуть самостійно дізнатися логін та пароль для входу на інформаційну сторінку учасника. Крім того, у випускників, які до 27 червня не надішлють комплектів реєстраційних документів на електронну адресу, вказану в реєстраційному повідомленні, не зможуть взяти участь у НМТ.

Про це повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти.

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Подробиці

Із 25 червня особам, які створили реєстраційні картки в додатковий період реєстрації і надіслали комплект документів до відповідного регіонального центру, потрібно скористатися спеціальним сервісом "Отримання доступу до Інформаційної сторінки учасника ЗНО-2022/НМТ-2022".

Для отримання логіна і пароля достатньо перейти за посиланням і коректно заповнити поля форми. Зверніть увагу, що паспорт у вигляді ID-картки не містить серії, тому це поле залишиться порожнім.

На Інформаційній сторінці з 8 до 18 липня учасникам потрібно буде підтвердити участь у додатковій сесії тестування і вибрати із запропонованого переліку населений пункт для проходження додаткової сесії НМТ, а вже протягом 1–10 серпня надати остаточну інформацію про бажання пройти НМТ у певному місці.

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Зазначається, що для успішної реєстрації в додатковий період, окрім створення реєстраційної картки за допомогою сервісу "Зареєструватися", потрібно обов’язково надіслати комплект документів до відповідного регіонального центру.

Учасники, які до 27 червня не надішлють комплектів реєстраційних документів на електронну адресу, зазначену в реєстраційному повідомленні, не зможуть взяти участь у національному мультипредметному тесті.

Що таке НМТ

Національне мультипредметне тестування триватиме 90 хвилин, за які необхідно виконати 60 завдань з трьох предметів:

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українська мова (завдання 1-20);

математика (завдання 21-40);

історія України (завдання 41–60).

Під час тестування можна буде вибирати послідовність виконання завдань, за необхідності повертатися до попередніх завдань, а також змінювати варіант відповіді.

Мультитест 2022 матиме три етапи.

основна сесія: 18 липня – 10 серпня;

додаткова сесiя: 16-20 серпня;

спеціальна сесія: 12-16 вересня.

Раніше ми розповідали, що цього року випускники складатимуть замість ЗНО національний мультипредметний тест онлайн, проте фізична присутність у центрі тестування все одно потрібна.