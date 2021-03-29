У Зеленського анонсували початок вакцинації від COVID-19 у приватних клініках

Вакцинація українців проти COVID-19 у приватних клініках повинна початися цього року, до цього вакцинуватися також можна залишками доз вакцини
Про це заявила прессекретар президента Юлія Мендель в ефірі "Погляду з Банкової" на телеканалі "Дім".
"Цього року також почнеться вакцинація у приватних клініках. Поряд з безкоштовним щепленням отримувати дозу вакцини зможуть ті, чия черга ще не підійшла. Вакцини вистачить усім", – стверджує вона.
Також Мендель порадила вже зараз всім реєструватися на вакцинацію, оскільки, за її словами, таким чином можна вакцинуватися раніше – залишками доз препарату.
"Один флакон розрахований на 10 уколів. Після відкриття його треба використати протягом шести годин. Якщо на щеплення записалося менш ніж десять осіб з групи, у якій пріоритет на даному етапі вакцинації, то укол роблять тим, хто не входить в цю групу, але записався на щеплення. Це – одна з причин, чому вже треба реєструватися на вакцинацію", – уточнила вона.
Прессекретар президента також стверджує, що, незважаючи на заяви Індії про припинення поставок вакцини CoviShield, поставки тривають і наступна партія очікується в обсязі 1,5 млн доз.
Нагадаємо, раніше голва МОЗ Максим Степанов заявив, що українці зможуть купувати вакцини від коронавірусу в аптеках, тільки-но у комерційних компаній з'явиться можливість привозити такі препарати, зареєстровані в Україні.
Ми також повідомляли, що Україна відстає від плану вакцинації від коронавірусу майже вдвічі від запланованого.
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