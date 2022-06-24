У Зеленського розповіли, як проходитиме навчальний рік в Україні

Новий навчальний рік в Україні планують розпочати в офлайн-режимі, але за умови дотримання заходів безпеки.
Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко у своєму Telegram-каналі.
За його словами, заняття планують розпочати 1 вересня "переважно в офлайн-режимі за умови безпечної ситуації в регіоні".
Для цього у закладах освіти проводяться заходи з посилення безпеки, а саме:
- обов'язкова перевірка закладів освіти та прилеглих до них територій на наявність вибухонебезпечних предметів фахівцями ДСНС;
- готовність систем оповіщення. Особливу увагу звертаємо на доступність оповіщення для дітей з порушеннями зору та слуху;
- до початку навчального року в кожному закладі освіти мають бути визначені та позначені шляхи евакуації;
- у кожного закладу освіти має бути відповідно обладнане укриття для всіх учасників освітнього процесу;
- створюються запаси води та медикаментів;
- проводяться тренування щодо дій у разі оголошення сигналу повітряної тривоги.
Нагадаємо, зараз відбувається аудит шкіл щодо наявності бомбосховищ, щоб гарантувати безпеку для дітей та педагогів.
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що безпека дітей є пріоритетом для всіх, хто відповідає за організацію навчального року. Йдеться як про безпеку під час повітряних тривог, так і загальну безпеку навчального процесу.
Зеленський озвучив кількість зруйнованих окупантами шкіл
У травні президент Володимир Зеленський повдомив, що внаслідок бойових дій в Україні було зруйнувано 1873 навчальні заклади.
"І я хочу нагадати, що за час повномасштабної війни російська армія зруйнувала вже 1873 навчальні заклади. Це величезний масштаб втрат. Але коли з нами об'єднано Європу, американське лідерство і весь вільний світ, можемо подолати і це", – сказав Зеленський.