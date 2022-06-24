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У Зеленського розповіли, як проходитиме навчальний рік в Україні

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24 червня, 17:16
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Кирило Тимошенко пояснив, які заходи безпеки мають бути дотримані для старту занять
Кирило Тимошенко підтвердив, що заняття збираються розпочати з 1 вересня
Кирило Тимошенко підтвердив, що заняття збираються розпочати з 1 вересня / Фото: Колаж: Сьогодні

Новий навчальний рік в Україні планують розпочати в офлайн-режимі, але за умови дотримання заходів безпеки.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко у своєму Telegram-каналі.

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За його словами, заняття планують розпочати 1 вересня "переважно в офлайн-режимі за умови безпечної ситуації в регіоні".

Для цього у закладах освіти проводяться заходи з посилення безпеки, а саме:

  • обов'язкова перевірка закладів освіти та прилеглих до них територій на наявність вибухонебезпечних предметів фахівцями ДСНС;
  • готовність систем оповіщення. Особливу увагу звертаємо на доступність оповіщення для дітей з порушеннями зору та слуху;
  • до початку навчального року в кожному закладі освіти мають бути визначені та позначені шляхи евакуації;
  • у кожного закладу освіти має бути відповідно обладнане укриття для всіх учасників освітнього процесу;
  • створюються запаси води та медикаментів;
  • проводяться тренування щодо дій у разі оголошення сигналу повітряної тривоги.

Нагадаємо, зараз відбувається аудит шкіл щодо наявності бомбосховищ, щоб гарантувати безпеку для дітей та педагогів.

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Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що безпека дітей є пріоритетом для всіх, хто відповідає за організацію навчального року. Йдеться як про безпеку під час повітряних тривог, так і загальну безпеку навчального процесу.

Зеленський озвучив кількість зруйнованих окупантами шкіл

У травні президент Володимир Зеленський повдомив, що внаслідок бойових дій в Україні було зруйнувано 1873 навчальні заклади.

"І я хочу нагадати, що за час повномасштабної війни російська армія зруйнувала вже 1873 навчальні заклади. Це величезний масштаб втрат. Але коли з нами об'єднано Європу, американське лідерство і весь вільний світ, можемо подолати і це", – сказав Зеленський.

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