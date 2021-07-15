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У Зеленського знову помінялися плани: де і коли буде засідати РНБО

15 липня 2021 13:30

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Днями Олексій Данілов заявляв, що президент вирішив провести засідання в одному з обласних центрів України

Зеленський скликав РНБО

Зеленський скликав РНБО / Фото: president.gov.ua

Завтра, 16 липня, відбудеться засідання Ради національної безпеки і оборони. Стало відомо, що виїзного засідання не буде – члени РНБО зберуться у Києві.

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Як повідомили в пресслужбі ОПУ, в п'ятницю орієнтовно о 18:00 на Банковій відбудеться брифінг за результатами засідання РНБО.

А перед цим РБК-Україна від джерела дізналося, що засідання відбудеться у Києві. Його перенесли до столиці з невідомих поки причин.

Відзначимо, що 12 липня на брифінгу секретар РНБО Олексій Данілов говорив, що президент Володимир Зеленський прийняв рішення провести засідання в одному з обласних центрів, але місце не було визначено на той момент. Також він зазначав, що на засіданні у п'ятницю розглядатимуться питання національної безпеки, питання, надр і санкцій.

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Як повідомляли новини "Сьогоні", 18 червня РНБО провела чергове засідання, розглянувши чотири основні питання, які стосуються оборонної сфери, санкцій та використання природних надр. Під удар потрапили відомі особи. Читайте детальніше про прийняті рішення.

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Тим часом Володимир Зеленський пояснив, чому останнім часом все більше втілює у життя свої рішення за допомогою Ради національної безпеки і оборони.

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