"Переконаний садист-психопат": все, що треба знати про "Палича" – головного ката донецької в'язниці "Ізоляція"

Він очолював в'язницю бойовиків у 2015-2018 роках. Там "Палич" жорстоко катував полонених

Бойовик "Палич" був одним із найжорстокіших наглядачів в'язниці. / Фото: Колаж: Сьогодні

СБУ затримала у Києві бойовика "ДНР" Дениса Куликовського. Він відоміший під позивним "Палич" – саме так його називали, поки він очолював концтабір "Ізоляція" в окупованому Донецьку.

Сайт "Сьогодні" розповідає, хто такий Денис Куликовський і як він знущався з полонених українців, поки "працював" у в'язниці.

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Підпільна в'язниця "Ізоляція"

9 червня 2014 року озброєні представники самопроголошеної "Донецької народної республіки" захопили територію колишнього заводу з виробництва ізоляційних матеріалів. Про це місце почали говорити як про підпільну в'язницю, куди звозять полонених від сторонніх очей. Тоді ж сепаратистами було створено "спеціальний комітет", його голова, "міністр держбезпеки "ДНР" Леонід Баранов, в інтерв'ю російським журналістам заявляв про завдання "комітету" – "боротьбу з диверсантами та зрадниками".



На уточнююче запитання журналіста, що робитимуть із затриманими, Баранов відповів:



"Садити, ізолювати, заарештовувати. Що робити, якщо людина є ворогом народу? Як чинили за всіх часів із зрадниками? Або садили, або розстрілювали. У міру потреби та в міру провини. Вина визначатиметься слідчим комітетом при СК, і слідчим робитимуться певні висновки".

Проте відомо, що у в'язниці "Ізоляція" над полоненими знущалися не лише фізично, а й морально. Щоб здобути визнання, їх били, катували електричним струмом, а потім щодня знущалися – змушували тяжко працювати, імітували розстріли та ґвалтували на очах інших.

Головним на "Ізоляції" довгий час був бойовик із позивним "Палич" або "Перший", справжнє ім'я якого Денис Павлович Кулик (Куликовський).

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Як пише hromadske, він жив у Кураховому Донецької області, працював у місцях позбавлення волі, а у 2014 році приєднався до бойовиків. Він керував тортурами приблизно у 2015-2018 роках.

"Палич" – найжорстокіший наглядач

Так про нього згадують військовополонені, яким вдалося врятуватися після тортур та ув'язнення.

Бойовик міг забороняти їсти, бити, роздягти та поливати холодною водою з автомобільної мийки, принижувати. Також звільнені полонені кажуть, що іноді побиття закінчувалися смертю.

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"Це особистість, яка поєднувала в собі дві крайнощі: з одного боку, переконаний садист-психопат, який не відчував жодного співчуття до людей, яких він катував і сексуально ґвалтував. З іншого боку, його не можна було назвати повним відморозком і він точно не ідіот", – цитує розповіді полонених Радіо Свобода.

Моральне насильство

"Палича" характеризували як "тонкого психолога", який дуже грамотно грав на почуттях ув'язнених.

"Він розміщував у сусідніх камерах людей, які мали якісь стосунки. Іноді туди потрапляли пари, іноді чоловік із дружиною, щоб потримати дружину кілька днів і чоловік би підписав необхідні документи. Таке відбувалося на моїх очах. Я сидів у четвертій камері, за стіною була третя – жіноча камера. Він навмисно підсадив до нас у камеру чоловіка, дівчина якого сиділа в третій камері, – щоб він збожеволів від цього, знаючи, що за стіною його кохана", – розповідав журналіст Станіслав Асєєв, який пережив полон бойовиків.

Затримання

9 листопада 2021 року стало відомо, що СБУ затримала у Києві бойовика "ДНР" Дениса Куликовського, який був головним у в'язниці "Ізоляція" в Донецьку.

Його затримали в рамках раніше відкритого кримінального провадження за 4 статтями Кримінального кодексу України:

ст. 149 (торгівля людьми);

ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації);

ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих чи збройних формувань);

ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни).

Бойовика затримали у Києві 9 листопада. Фото: СБУ

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