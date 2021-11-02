Вбив дружину і втік в Україну. Чи покарають чоловіка, який забив до смерті українку в Італії?

Чоловік втік з країни перед арештом, зараз він перебуває у розшуку

В Італії на 16 років засудили чоловіка за забиття 32-річної буковинки. Жінку знайшли мертвою у власному помешканні ще в липні 2019 року. За версією обвинувачення, причиною смерті став удар по голові, який їй наніс її ж чоловік. Але убивця ще не за ґратами. Після того, як молода жінка померла, він утік.

Кореспонденти "Сьогодні" навідались до квартири в Україні, де ймовірно може переховуватись душогуб. Чому чоловіка не можуть затримати та чи понесе він покарання – усі деталі виясняла Генрієтта Беух.

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Загибла Злата родом з Буковини. Але більше 10 років тому вона поїхала з Чернівців за кордон, до майбутнього чоловіка. Там пара одружилася і народила сина. Оселилися в Італії.

В Італії тридцятидворічна українка і загинула. Підозрюваним у вбивстві, а згодом і обвинувачуваним визнали її чоловіка, теж українця – Олександра.

Українку постійно били

Злата піддавалася жорстокому поводженню і отримувала травми від свого чоловіка протягом усього шлюбу. Всі 20 свідків розповіли про багато інцидентів, коли вони бачили Злату в синцях, синці на губах, під очима, на руках на ногах і порізами шиї, тому таких випадків багато.

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Злата померла після чергових побоїв – це підтвердити судмедексперти. Мати картає себе, що не вберегла доньку. Та рятуватися від домашнього насилля Злата могла лише сама, бо окрім звернення жертви італійські правоохоронці не беруть до уваги інших заяв.

"Можна було заявити, як я заявляю, то не грало ніякої ролі, треба щоб вона поставили свій підпис. Вона думала, що з часом він зміниться. Вона все на то відповідала, що дитина повина рости з татом". – розповіла мати загиблої.

Їхньому сину вже 12-ть років. Мати похована в Італії. Батько – переховується від покарання. Олександр втік одразу після смерті дружини.

Чи покарають вбивцю?

Вранці 7 липня 2019 року Злата була знайдена мертвою у власному ліжку. Вже 22 липня, коли Олександр зрозумів, що ситуація загострюється і що його можуть заарештувати, він сів у автобус і за допомогою матері і її компаньйона поїхав з Італії. Для арешту запустили всі італійські машини, але, на жаль, він вже був у Словенії, і тому не змогли на той момент його заарештувати, оскільки ордер на арешт був лише на території Італії.

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Олександра Загарюка оголосили у розшук. Окрім тюремного ув'язнення, він має виплатити штраф

100 тисяч євро на користь свого сина. Ще 60 тисяч євро має сплатити матері покійної дружини.

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