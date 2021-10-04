Вбивав поранених українських військових: СБУ затримала розвідника "ДНР"

Контррозвідники СБУ затримали у Києві бойовика так званої "ДНР". Він був у складі угруповання, яке у 2014 році займалося ліквідацією поранених у бою військових сил АТО.
Про це повідомлє прес-служба СБУ.
Крім того, бойовик проводив розвідку, результатом якої були артилерійські обстріли позицій Збройних Сил України.
Бойовика затримали в Києві
СБУ затримала зловмисника в одному з хостелів столиці. В Київ він приїхав з окупованого Криму.
Затриманий – житель тимчасово непідконтрольного українській владі Донецька. У 2014 році він приєднався до лав незаконних збройних формувань.У складі так званого "Оплоту", а потім розвідгрупи бойовиків, брав активну участь у збройному супротиві підрозділам сил АТО.
Наразі слідчі повідомили затриманому про підозру в участі в терористичній групі. Суд його арештув.
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