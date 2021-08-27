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Вбивство шестирічної Мирослави під Харковом – підозрюваному підлітку продовжили запобіжний захід

Ігор Сєров Ігор Сєров Провідний оглядач Сьогодні Богдан Приходько Богдан Приходько Провідний редактор розділу Влада
27 серпня, 14:19
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Експертиза визнала підлітка осудним
Вбивство дитини під Харковом. Колаж "Сьогодні"
Вбивство дитини під Харковом. Колаж "Сьогодні"

Київський районний суд Харкова продовжив запобіжний захід 13-річному Богдану Ф., підозрюваному в страшному вбивствішестирічної Мирослави Третяк наприкінці липня. Про це кореспонденту "Сьогодні" повідомив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

"Запобіжний захід продовжили ще на 30 днів на час слідства. На цей час він утримуватиметься в спеціальному приймальнику-розподільнику для дітей", – сказав прессекретар прокуратури.

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За його словами, на такому запобіжному заході і наполягав прокурор. Чубенко також розповів нам про результат судмедекспертизи.

"Експертиза визнала підлітка осудним", – підкреслив він.

За його словами, це означає те, що в разі наявності незаперечних доказів провини підозрюваного, підлітка судитимуть і він отримає строк.

Загибла дівчинка з народження знала підозрюваного. Колаж "Сьогодні"
Загибла дівчинка з народження знала підозрюваного. Колаж "Сьогодні"

  • Нагадаємо, вбивство сталося в селі Старий Салтів Харківської області. Шестирічна Мирослава Третяк 28 липня не повернулася додому з прогулянки.
  • Поліцейські оперативно встановили особу підозрюваного.
  • У Telegram-каналі "Труха Харків" писали, що хлопчик давно вже прославився шкуродерством та іншими неадекватними вчинками. Ще коли він навчався в 4-му класі, місцеві жителі говорили, що хлопець жорстоко вбив трьох цуценят – спочатку ударив об землю, а потім повісив.
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