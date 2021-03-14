Убивство 7-річної Маші: у день похорону дівчинки один із селян порізав собі вени

У селі Щасливе Херсонської області, де знайшли вбитою 7-річну Машу Борисову, пристрасті тільки розпалюються – один із селян у день похорону дівчинки намагався покінчити із життям самогубством.

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Як розповів сайту "Сьогодні" волонтер і активіст Назар Приходько, який отримує інформацію від своїх джерел із цього села, один з тих, кого поліція допитувала, розслідуючи вбивство дівчинки, порізав собі вени.

"З'явилася інформація, мовляв, у день похорону Маші, 13 березня, один з місцевих жителів порізав собі вени. З чуток, ця людина вижила. Факт перерізання вен може говорити про те, що ця людина чогось боїться. Щонайменше – може щось знати", – каже Назар Приходько.

У поліції Херсонської області ввечері в неділю нам підтвердили цей факт.

"Дійсно, такий факт вчора (у день похорону дівчинки. – Авт.) у цьому селі був. Один із жителів села намагався накласти на себе руки шляхом порізу вен. Однозначно буде перевірятися його причетність до вбивства", – повідомила нам речниця поліції Херсонській області Тетяна Пшонь.

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Як ми з'ясували, більшість місцевих жителів з нетерпінням чекають результатів ДНК-експертизи. Вона може відповісти на головне питання – хто зґвалтував і вбив дитину.

"Ми заздалегідь співчуваємо поліції, тому що після того, як стануть відомі результати експертизи, у селі не минути самосуду. Напевно, припускаючи, що таке може статися, силовики стягнули сюди побільше своїх сил. Експертизу чекаємо з великим нетерпінням і надією, що вона встановить вбивцю", – каже місцева жителька Наталія.

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За її словами, мати вбитої Маші, як то кажуть, взялася за розум.

"Її не помічали напідпитку", – каже Наталія.

Відео: Сьогодні

Її слова підтверджує і сільський голова Роман Пустовий.

"Усі сподіваються, що вбивцю знайдуть, дуже багатьох людей із села викликали на допит. Що стосується матері Маші, то до дітей вона ставилася нормально – вони не були голодні або брудні", – каже Пустовий.

Раніше правоохоронці нам повідомили, що у справі про вбивство Маші фігурують кілька підозрюваних. Начальниця відділу комунікації обласної поліції Тетяна Пшонь припускає, що експерти зможуть надати свої висновки не пізніше ніж у середу, 17 березня. Потім, за її словами, будуть підстави для висунення підозри тим, чиї ДНК-зразки матимуть збіг з біологічним матеріалом, залишеним на тілі вбитої дівчинки.

Нагадаємо, семирічна Маша Борисова, жителька села Щасливе, пропала 7 березня. Її шукали чотири дні – дівчинку знайшли мертвою в сараї. У поліції припускають, що тіло дитини могли підкинути. За даними експертизи, дівчинку зґвалтували і задушили. У суботу, 13 березня, Машу поховали – попрощатися з нею прийшли близько 400 людей.

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Всі подробиці трагедії читайте в матеріалі "Сьогодні".

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