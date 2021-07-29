Вбивство і зґвалтування шестирічної дівчинки і підпал авто блогерки в Києві – найрезонансніші новини СЬОГОДНІ

Під Харковом вбили дитину, а в Києві підпалили авто блогера. Колаж: "Сьогодні"

У четвер, 29 липня, українці обговорювали вбивство шестирічної Мирослави Третяк, яку зґвалтував 13-річний сусід дитини, і як в Києві спалили автомобіль Range Rover відомої блогерки і підприємиці Юлії Кошової.

Вбивство і зґвалтування шестирічної дівчинки

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У селищі Старий Салтів Харківської області знайшли мертвою шестирічну Мирославу Третяк зі слідами зґвалтування. Головний підозрюваний – 13-річний сусід і друг дитини. Він уже зізнався у злочині. Йому загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне.

Мати загиблої Тетяна уточнила, що ввечері дитина попросилася грати з подружкою і взяла велосипед. Однак після цього довго не поверталася.

"А потім прийшла подружка і питає: "А Мира гулятиме?". Я кажу: "Вона ж до тебе пішла", на що Віка відповіла, що Мирослава пішла з Богданом", – сказала мати.

Цієї ж ночі її знайшли мертвою в покинутій будівлі.

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Транспорт у Києві за спецперепустками

Районна влада розсилає підприємцям листи з проханням надати списки людей для отримання спецперепусток на транспорт на випадок посилення в столиці карантинних обмежень.

Списки співробітників просять надіслати до 15:00 3 серпня, вказавши прізвище, ім'я, по батькові та посаду співробітника.

У КМДА не заперечують можливості введення обмежень через коронавірус. На випадок введення обмежень в мерії планують впровадити електронні перепустки, про що вже повідомляли чиновники. У КМДА кажуть, що кілька столичних РДА розіслали такі листи на підприємства з проханням подати списки співробітників, які претендують на спецпропуски.

Затримка рейсу до Туреччини

В аеропорту "Бориспіль" затримали рейс до турецького міста Газіпаша. Літак мав вилетіти до провінції Анталья о 3:05, але його виліт затримали до 12:45.

"Відомо, що літак із запізненням прилетів до Києва, відповідно він не зможе вилетіти вчасно з Києва. Причини такої затримки рейсу нам невідомі, їх потрібно уточнювати в авіакомпанії Pegasus Airlines", – повідомили сайту "Сьогодні" в пресслужбі аеропорту.

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У разі таких затримок рейсу авіакомпанія зобов'язана подбати про пасажирів, які очікують вильоту, – надати їм їжу і воду.

Підпал авто блогерки

У Києві біля ЖК "Зарічний" на проспекті Миколи Бажана спалили автомобіль Range Rover відомої блогерки і підприємиці Юлії Кошової.

За словами постраждалої, останнім часом у неї не було жодних конфліктів і не було жодних передумов. Правоохоронці вилучили записи з камер спостереження. Вони з'ясовують всі обставини НП і шукають палія.

Кошова заявила, що останнім часом у неї не було жодних конфліктів/Фото: колаж "Сьогодні"

Єрмак отримав другу посаду

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Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак обраний головою президії Конгресу місцевих і регіональних влад.

Під час своєї промови Єрмак подякував за довіру і висловив надію, що виконає всі завдання, які перед ними ставить президент, і що конгрес досягне тих цілей, які були визначені з початку його роботи.

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті: