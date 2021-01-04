Вбивство Павла Шеремета: Нацполіція розслідує причетність Білорусі

Слідчі готові поспілкуватися в Європі з володарем плівок, компрометуючих білоруське КДБ

Минулого місяця Нацполіція України отримали свідоцтва причетності спецслужб Білорусі до вбивства журналіста Павла Шеремета в Києві чотири роки тому.

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Про це повідомили 4 грудня в пресслужбі НПУ.

Зазначається, що документи й аудіозаписи слідчим передала Служба зовнішньої розвідки України і що вони "становлять інтерес з точки зору встановлення замовників злочину".

Також в Нацполіції підтвердили, що аудіозаписи, опубліковані нещодавно в Інтернеті, збігаються з тими, які отримали вони.

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"На оприлюднених записах невстановлені особи обговорюють питання вбивства журналіста Павла Шеремета. Зокрема, наголошувалося на варіанті отруєння із використанням токсичних речовин, а також підрив", – додали у відомстві.

На цьому тлі Нацполіція отримала дозвіл на проведення слідчих дій в "одній з європейських країн", а власника переданих доказів запросили для допиту.

Нагадаємо, що опубліковані нещодавно в ЗМІ аудіозаписи були зроблені в 2008-2012 роках. На одній з них чоловік з голосом схожим на голос голови Комітету держбезпеки Білорусі Вадима Зайцева обговорює вбивство Шеремета за допомогою підриву за наказом президента Олександра Лукашенка.

Журналіста Павла Шеремета було підірвано в його машині в центрі Києва 20 липня 2016 року. Слідство дійшло висновку, що до вбивства причетна група учасників бойових дій на Донбасі: військовий медик Яна Дугарь, волонтер Юлія Кузьменко, музикант Андрій Антоненко, а також подружжя добровольців Інна та Віталій Грищенки.

Всі подробиці в спецтемі Розслідування вбивства Павла Шеремета

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