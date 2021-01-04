"Займалися точно не прості смертні": сестра Шеремета про звинувачення КДБ Білорусі

Попри появу нової версії вбивства Павла Шеремета, його сім'я вважає, що до підриву журналіста причетні "не прості смертні".

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Про це "Сьогодні" розповіла двоюрідна сестра загиблого Оксана Мозгунова, яка проживає в Мінську.

"Так, я вже прочитала останні новини, які стосуються вбивства Павла. Як я вважаю? Я не можу відповісти ні так, ні ні на питання про те, чи можуть до вбивства бути причетні правоохоронці. Ми вже 150 разів думали про те, хто і чому вбив Павла", – сказала вона.

Жінка зазначила, що останніми роками Шеремет "не чіпав Білорусь", навіть не приїжджав туди.

"Є багато розбіжностей, є низка версій. Одні кажуть, що вбивці – з Білорусі, другі твердять, що з Росії, треті впевнені, що з України. Хто б це не був, нам від цього легше не стане. Але я впевнена, що цим займалися не прості смертні", – підкреслила Мозгунова.

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Також Оксана розповіла, що на суд у справі журналіста її ще ніхто не викликав.

"Приїжджати чи ні – вирішить мама Павла. Адже зараз коронавірус, хто куди поїде?.." – резюмувала сестра загиблого.

Нагадаємо, журналісти опублікували записи розмов голови Комітету держбезпеки Білорусі Вадима Зайцева. Стверджується, що ще в 2012 році спецслужби планували підірвати Павла Шеремета.

Пізніше в Нацполіціі заявили про наявність свідоцтв причетності спецслужб Білорусі до вбивства журналіста в Києві чотири роки тому.

Всі подробиці в спецтемі Розслідування вбивства Павла Шеремета

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