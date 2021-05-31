Вбивство п'ятирічного Кирила в Переяславі: Венедіктова відзвітувала про результати розслідування

За словами генпрокурорки, вона тримає це розслідування на контролі із часів роботи в ДБР

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова тримає на особистому контролі розслідування вбивства п'ятирічного Кирила Тлявова, в якому підозрюють співробітників поліції.

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Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.

За словами генпрокурорки, за два роки відбулося 30 судових засідань, під час яких були досліджені письмові докази, а також допитані свідки сторін.

"Цю справу я тримаю на контролі із часу роботи в Державному бюро розслідувань. Судовий розгляд за обвинуваченням трьох колишніх поліцейських та неповнолітнього сина одного з них у вчиненні хуліганства та вбивства з необережності досі триває", – написала вона.

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Венедіктова додала, що наступні судові засідання призначені на 2, 7 і 8 червня. Зокрема, заплановані допити судових експертів і вирішення питання щодо продовження терміну дії запобіжного заходу обвинувачуваним. Після цього сторони почнуть готуватися до судових дебатів.

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"Один з експоліцейських дотепер перебуває під вартою без визначення розміру застави. Двох ще торік, після внесення застави, з-під варти звільнено. Неповнолітній перебуває під наглядом матері, запобіжний захід для нього – особисте зобов’язання", – підсумувала генпрокурорка.

Нагадаємо, Кирило Тлявов з Переяслава помер 3 червня 2019 року після того, як за кілька днів до того його було поранено з вогнепальної зброї, коли він грався на дитячому майданчику поруч із будинком. Після цього були затримані четверо підозрюваних. За версією слідства, один із них влучив у хлопчика, стріляючи по металевих банках.