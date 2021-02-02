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Вбивство Шеремета: Антоненка залишили в СІЗО, а Кузьменко – під домашнім арештом

2 лютого, 21:31

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Суд продовжив запобіжний захід фігурантам розслідування

Трьом фігурантам справи про вбивство журналіста Павла Шеремета продовжили запобіжний захід ще на два місяці – до 2 квітня.

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Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Отже, музикант Андрій Антоненко (Ріффмайстер) залишається під арештом, дитячий кардіохірург Юлія Кузьменко – під домашній арештом, а медик-волонтер Яна Дугарь – на волі під особисте зобов'язання.

Відповідну постанову 2 лютого прийняв Шевченківський районний суд Києва, задовольнивши клопотання сторони обвинувачення. Строк запобіжного заходу, визначеного попереднім рішенням суду, спливав 10 лютого.

Згідно із законодавством, Антоненко може подати апеляцію на рішення суду. А декілька народних депутатів VIII і IX скликань парламенту вже заявили про готовність взяти його на поруки.

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Наступне засідання суду заплановане на 14:00 9 лютого.

Нагадаємо, що судовий процес у справі триває з грудня 2019 року. Саме тоді в Національній поліції заявили, що в причетності до вбивства журналіста підозрюють п'ятьох осіб: музиканта, ветерана АТО Андрія Антоненка, лікаря Юлію Кузьменко (псевдонім "Лисиця"), військову медсестру Яну Дугарь і подружню пару добровольців Інну ("Пума") і Владислава ("Буча") Грищенків.

Нещодавно в справі стався новий поворот: колишній співробітник білоруського спецназу Ігор Макар опублікував аудіозаписи, які свідчать про причетність КДБ Білорусі до вбивства журналіста.

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Розслідування вбивства Павла Шеремета

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Павло Шеремет вбивство Шеремета шевченківський райсуд Андрій Антоненко Яна Дугарь Юлія Кузьменко
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