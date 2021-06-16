Русский
$ 26,93
32,62
  1. Новини України

Збитки на 500 мільйонів: Україна допомогла США розкрити хакерську групу (фото)

16 червня 2021 12:11

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Силовики під час обшуків вилучили велику кількість готівки і навіть вісім автомобілів – Венедіктова показала фото

В межах міжнародної спецоперації "Clop" за участі України, США і Південної Кореї викрито міжнародне хакерське угруповання, яке завдало корейським та американським компаніям збитків на 500 мільйонів доларів. Про це повідомила у Facebook генеральний прокурор Ірина Венедіктова.

Реклама

У спецоперації від України брали участь співробітники Офісу генпрокурора, департаменту кіберполіції та головного управління Нацполіції.

У 2019 році хакери атакували вірусом-шифрувальником Clop чотири корейські компанії, заблокувавши 810 внутрішніх серверів і персональних комп'ютерів працівників. У 2021 році угрупування зашифрувало персональні дані співробітників та фінансові звіти Медичної школи університету Стенфорда, університету Меріленда й університету Каліфорнії у США.

"За дешифровку інформації хакери отримували "викуп" у криптовалюті, а в разі несплати, погрожували оприлюдненням конфіденційних даних потерпілих. Внаслідок їхніх дій іноземним компаніям завдано збитків на загальну суму близько пів мільярда доларів США", – написала Венедіктова.

Читайте також: Північнокорейські хакери вкрали 571 млн доларів у криптовалютах

Не пропусти!
Туреччина – Уельс: онлайн-трансляція матчу Євро-2020
Туреччина vs Уельс на Євро-2020
Реклама

Правоохоронцям вдалося заблокувати поширення вірусу і канали легалізації криптовалюти у вигляді викупу.

Під час обшуків у приміщеннях і транспортних засобах шести членів групи у Києві вилучили комп'ютерну техніку, документацію, вісім автомобілів і близько 58 тис. дол., 3 тис. євро, більш ніж 1,5 млн грн готівки.

Як повідомляли новини "Сьогодні", у травні у США сталася інша масштабна хакерська атака, через яку зупинився найбільший на східному узбережжі трубопровід компанії Colonial Pipeline. З цієї "труби" бензин, дизельне і реактивне пальне постачають аж у 18 штатів. Читайте про всі подробиці хакерської атаки на найбільший трубопровід США.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

"Такий вигляд має обід справжнього слуги народу": депутат показав фото з їдальні РадиВлада
Долар впав нижче психологічної позначки: курс валют НБУ
Долар впав нижче психологічної позначки: курс валют НБУФінанси
На Трійцю спека до +30 і майже без дощів: прогноз погоди до кінця тижня
На Трійцю спека до +30 і майже без дощів: прогноз погоди до кінця тижняУкраїна
Зірвалася з п'ятого поверху, а бойфренд знімав все на відео. Моторошні подробиці загибелі українки в Туреччині
Зірвалася з п'ятого поверху, а бойфренд знімав все на відео. Моторошні подробиці загибелі українки в ТуреччиніІнші країни
У Зеленського хочуть звільнити Авакова – ЗМІ дізналися подробиці
У Зеленського хочуть звільнити Авакова – ЗМІ дізналися подробиціВлада
"Буде жорсткий відбір": Вірастюк про плани в Раді і перший законопроєктВлада

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти