Збитки на 500 мільйонів: Україна допомогла США розкрити хакерську групу (фото)

Силовики під час обшуків вилучили велику кількість готівки і навіть вісім автомобілів – Венедіктова показала фото

В межах міжнародної спецоперації "Clop" за участі України, США і Південної Кореї викрито міжнародне хакерське угруповання, яке завдало корейським та американським компаніям збитків на 500 мільйонів доларів. Про це повідомила у Facebook генеральний прокурор Ірина Венедіктова.

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У спецоперації від України брали участь співробітники Офісу генпрокурора, департаменту кіберполіції та головного управління Нацполіції.

У 2019 році хакери атакували вірусом-шифрувальником Clop чотири корейські компанії, заблокувавши 810 внутрішніх серверів і персональних комп'ютерів працівників. У 2021 році угрупування зашифрувало персональні дані співробітників та фінансові звіти Медичної школи університету Стенфорда, університету Меріленда й університету Каліфорнії у США.

"За дешифровку інформації хакери отримували "викуп" у криптовалюті, а в разі несплати, погрожували оприлюдненням конфіденційних даних потерпілих. Внаслідок їхніх дій іноземним компаніям завдано збитків на загальну суму близько пів мільярда доларів США", – написала Венедіктова.

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Правоохоронцям вдалося заблокувати поширення вірусу і канали легалізації криптовалюти у вигляді викупу.

Під час обшуків у приміщеннях і транспортних засобах шести членів групи у Києві вилучили комп'ютерну техніку, документацію, вісім автомобілів і близько 58 тис. дол., 3 тис. євро, більш ніж 1,5 млн грн готівки.

Як повідомляли новини "Сьогодні", у травні у США сталася інша масштабна хакерська атака, через яку зупинився найбільший на східному узбережжі трубопровід компанії Colonial Pipeline. З цієї "труби" бензин, дизельне і реактивне пальне постачають аж у 18 штатів. Читайте про всі подробиці хакерської атаки на найбільший трубопровід США.