Учителів, які беруть участь у ЗНО, почали вакцинувати другою дозою

МОЗ закликало педагогів, яким ще не повідомили про друге щеплення, якнайшвидше звернутися до керівників навчальних закладів

В Україні вакцинують другою дозою вчителів-участників ЗНО / Фото: Flickr

Педагогам, які будуть залучені до проведення ЗНО у 2021 році, вже почали робити щеплення проти COVID-19 другою дозою вакцини CoronaVac від компанії Sinovac Biotech.

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Про це повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров'я.

У міністерстві закликали вчителів, яким ще не повідомили про можливість отримати другу дозу вакцини, звернутися до керівників їхніх закладів.

"Якщо вас ще не повідомили про те, коли ви отримаєте другу дозу, зверніться до керівника вашого закладу. Той надішле запит про організацію другого щеплення до регіонального координатора з імунізації та сповістить вас про дату та місце вакцинації", – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що для повної імунізації необхідно отримати дві дози вакцини з інтервалом у 28 днів.

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Зовнішнє незалежне оцінювання розпочнеться в Україні 21 травня і триватиме до 15 червня 2021 року.

Нагадаємо, основний етап масової вакцинації працівників освіти в Україні планують почати 24-25 травня. Їм планують робити щеплення вакциною компанії Pfizer, партія якої прибула сьогодні в Україну.

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