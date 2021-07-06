Навчання Sea Breeze-2021 перейшли в активну фазу: де можуть бути провокації РФ

Російські військові кораблі з ракетами вже увійшли в Чорне море і рухаються в бік Севастополя

Навчання Sea Breeze-2021 / колаж "Сьогодні"

Міжнародні навчання Sea Breeze-2021 перейшли у активну фазу, і – кораблі України, США та інших країн-партнерів виходять у міжнародні води Чорного моря. Тим часом у бік Севастополя рухаються російські ракетні крейсери.

Чи варто чекати провокацій та ескалації конфлікту на морі, коли там десятки кораблів НАТО та весь Чорноморський флот Росії, розбиралися кореспонденти новин "Сьогодні", причому один із них спостерігає за навчаннями з борту американського корабля.

Що відбувається на навчаннях

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Кореспондент "Сьогодні" перебуває на флагмані шостого флоту Збройних сил США, який бере участь у навчаннях у відкритому морі. На цьому кораблі дуже багато озброєнь, зокрема крилаті ракети "Томагавк", які дуже боїться Росія. Тож вона вже перекидає у Чорне море багато нової техніки: крейсер, есмінець, підводні човни, деяка техніка досі проходить Босфор.

Всі готуються до того, що можуть бути провокації з боку РФ, однак вірять, що до активних дій так і не дійде. Проте російські літаки можуть пролітати над есмінцем США. Американські ж військові не коментують політичної ситуації та заяв про Sea Breeze Путіна, однак готові до будь-якого сценарію.

"Тут будуть цікаві навчання, тут буде англійський корабель, болгарський крейсер ще вийшов. Тут будуть маневри, сценарію у цих навчань немає, будуть змінюватися. Можливо будуть стрільби, будемо за цим спостерігати", – розповів кореспондент з місця навчань.

Що замислила Росія

Тим часом російські військові кораблі уже зайшли у Чорне море і рухаються в бік Севастополя. Оснащені крилатими ракетами крейсер "Москва" та фрегат "Адмірал Ессен" проходять протоку Босфор і Дарданелли і синхронно рухаються до анексованого Криму. Там вони поповнять запаси продовольства та виконуватимуть завдання у Чорному морі.

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Що замислила Росія під виглядом навчань – велике питання.

"Чи збирається Росія здійснювати будь-які провокаційні дії – це питання до неї. Ми відпрацьовуємо сплановані дії, проводимо навчання в тих районах, які було визначено відповідно до міжнародних правил та законів", – каже Кріс Роулі, представник 6-го флоту США.

Днями Росія вивела в море майже весь корабельний склад чорноморського флоту. Сьогодні посилилася ще парою крейсерів. Військові вважають, що таким чином вона хоче показати свої м’язи і не втратити впливу в акваторії Чорного й Азовського морів.

"Ми демонструємо всьому світу, що міжнародні води Чорного моря відкриті для всіх держав. Тому навчаннями Sea Breeze – є демонстрацією, що будь яка країна може заходити у Чорне море і міжнародні води", – заявив Кайл Гантт, заступник командира 65-ї оперативної групи флоту ВМС США

Росія лякає не вперше і, схоже, не востаннє. У червні російський корабель відкрив вогонь у бік британського есмінця Defender, який начебто порушив російський кордон та пройшов біля мису Фіолент. Але прем’єр Великої Британії тоді заявив – біля Севастополя прокладений міжнародний маршрут, та й тамтешня територія належить Україні.

За кілька днів вже Нідерланди звинуватили РФ у провокації. Російські винищувачі кілька годин літали над фрегатом Evertsen, симулюючи атаки.

Утім, військові кажуть, що Росія не буде розбурхувати ситуацію у Чорному морі, принаймні зараз.

"Російська Федерація навряд чи наважиться на ескалацію військової напруги безпосередньо у зоні навчань. Тим більше, що навчання проходять виключно у міжнародних водах. Це, власне, натяк Росії про те, що Російська Федерація розглядає своє панівне становище не тільки в акваторії Чорного моря, а безпосередньо Середземномор’я", – каже Дмитро Снєгирьов, військовий експерт.

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На додачу – сьогодні Російська Федерація почала тренування і на суші – стягнули техніку та підрозрозділи. Схоже – знову розігрує сценарій залякування.

Ми також писали, що росіяни готують провокації у Чорному морі на фоні навчань Sea Breeze-2021, у яких беруть участь майже три десятки країн НАТО. Російські військові біля окупованого Криму щодня проводять стрільби та патрулюють берег.